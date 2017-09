Educación destina 178.000 euros a obras en colegios para el nuevo curso Los obreros ya instalaron el armazón que sostendrá la cubierta del patio del colegio de Posada. / Nel Acebal Los centros de Arenas de Cabrales, Posada y Panes son los que mayor cuantía se llevan, mientras en la villa llanisca aún esperan por el arreglo de la cubierta de su colegio L. RAMOS/T. BASTERRA LLANES. Lunes, 11 septiembre 2017, 08:38

Un año más, la cuenta atrás acabó, las vacaciones de verano quedaron atrás y el nuevo curso escolar comienza. Como viene siendo habitual, ayuntamientos y Principado aprovechan los meses estivales para abordar aquellas obras que precisan los centros escolares para así no afectar al día a día de alumnos y profesores. En esta ocasión, desde la Consejería de Educación y Cultura que dirige Genaro Riestra se han destinado un total de 178.398,86 euros a cuatro colegios de la comarca oriental.

La mayor cuantía, con más de 50.000 euros en cada caso, se la llevan el Centro Público de Educación Básica de Las Arenas, en Cabrales, y los colegios públicos Valdellera, en Posada de Llanes, y Jovellanos, en Panes (Peñamellera Baja). Completa el cuadro el aula de Villanueva de Pría, perteneciente al Colegio Rural Agrupado Llanes número 1, donde se llevaron a cabo una serie de mejoras en el edificio con un coste total de 10.406 euros.

En la localidad cabraliega los alumnos disfrutarán este nuevo curso de unos remozados aseos gracias a los trabajos ordenados por Educación, que supusieron un coste de 59.757,70 euros. En Posada, por su parte, los niños del Valdellera dispondrán pronto de un patio exterior cubierto. Las obras, que todavía no finalizaron y por el momento se limitaron a la instalación del armazón que sostendrá la cubierta, cuentan con un presupuesto de 51.982,26 euros.

Falta de comunicación

Desde el Consistorio llanisco, la concejala de Educación y Cultura, Marisa Elviro, valoró la apuesta hecha por el Ejecutivo regional para mejorar dos de los centros escolares del concejo, pero también criticó la «falta de comunicación» por parte del Principado. «Igual que acompañamos a los técnicos cuando vinieron a visitar los edificios en junio, nos hubiera gustado saber cuándo iban a comenzar y finalizar las obras, así como otros detalles, pero nos tocó enterarnos por nuestra cuenta», afeó.

No obstante, lo que más preocupa a la edil llanisca es el hecho de no tener noticias acerca de las obras de sustitución de la cubierta del colegio Peña Tú, en la capital del concejo. «No sabemos nada desde la visita de los técnicos. La semana pasada traté en varias ocasiones de hablar con el director general de Personal Docente y Planificación Educativa para saber cuándo tiene previsto acometer los trabajos, pero no lo conseguí», explicó, e indicó que «el verano hubiera sido el mejor momento para llevar a cabo unas obras de este tipo».

El colegio público Jovellanos de Panes, por su parte, contará con una inversión de 90.000 euros, incluyendo los 56.252,90 del Principado, para acometer diferentes mejoras. Así lo comunicaba hace unas semanas el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, tras una reunión mantenida con el director de Planificación, Roberto Suárez Malagón.

En el encuentro acordaron realizar tres actuaciones distintas. Por un lado, sustituir las ventanas del colegio por otras más nuevas y que garanticen que no se pierde temperatura a través de ellas, con el fin de obtener una mayor eficiencia energética en el centro educativo. Por otro, se van a remodelar tres aulas con el fin de ubicar en ellas de cara al nuevo curso tres unidades de Educación Infantil. Y por último se va a proceder a sustituir la caldera que alimenta la calefacción del colegio por otra más nueva. Las dos primeras actuaciones están financiadas por el Principado, mientras que la tercera la costeará el Ayuntamiento. Además, para más adelante se estudia acometer mejoras también en el patio y las cocinas del centro escolar.

Rotación de profesores

El encuentro entre el alcalde peñamellerano y el director general de Planificación sirvió también para abordar otra cuestión que preocupa a las familias del concejo. Y es que en este municipio y en la mayoría de los ubicados en las alas de la región hay una gran rotación de docentes interinos cada año, un hecho que perjudica tanto a los alumnos como a los propios profesores, indica el alcalde. «Queremos que se habilite algún sistema para que los profesores puedan quedarse en el mismo colegio más de un curso. Sabemos que muchos de ellos estarían encantados de poder permanecer en la zona», explica Fernández, quien indica que en la reunión que mantuvo con Suárez Malagón, insistió en la necesidad de «estudiar cómo mantener más estables las plantillas» que integran los centros de los concejos de las alas.