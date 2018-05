Educación se reunirá con las AMPAS de Arriondas para pactar el servicio de comedor

La Consejería de Educación, los directores del centro escolar y del instituto de Arriondas, el regidor de Parres, Emilio García, y respresentantes de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos se reunirán la próxima semana para atajar el conflicto surgido en torno al servicio de comedor.

La alarma saltaba el pasado miércoles cuando las familias recibieron una circular del departamento titulado por Genaro Alonso en la que se indicaba que los estudiantes de Secundaria que no fueran usuarios del transporte escolar se quedarían sin posibilidad de comedor el próximo curso, pues según la consejería se trataba de un servicio «excepcional que no obedece a ninguna norma y que además, no se da en ningún otro instituto de la región».

Ante el revuelo sucedido por el anuncio de esta medida, el Consistorio parragués decidió mediar con las familias y la consejería y plantear una reunión próximamente. «El objetivo es que todo el mundo esté bien informado de lo que sucede para no crear falsas alarmas. Todos tenemos voluntad de llegar a un consenso en este tema, por lo que esperamos despejar la situación lo antes posible», señaló el alcalde.