Educación suprime parte del servicio de comedor del instituto de Arriondas
Los padres critican que a partir del próximo curso solo los alumnos de ESO que usen el transporte escolar podrán disfrutar de esta prestación
LUCÍA RAMOS ARRIONDAS. Jueves, 10 mayo 2018, 00:24

Se avecinan cambios importantes para las familias cuyos hijos estudian, o estudiarán a partir del próximo mes de septiembre, en el instituto El Sueve de Arriondas. Según hacía público ayer el grupo local de Ciudadanos en Parres, el Servicio de Centros de la Consejería de Educación del Principado ha decidido que el servicio de comedor que hasta ahora se venía prestando a los estudiantes de Secundaria parragueses se vaya suprimiendo de forma progresiva a lo largo de los próximos ejercicios, en el caso de aquellos chavales que no sean usuarios del transporte escolar. Esta medida se debe, según se indica en la circular enviada a los progenitores y a la que tuvo acceso este diario, a que el comedor para el alumnado de ESO «es excepcional y no obedece a ninguna norma. No se da en ningún otro instituto de la región».

En la actualidad, los estudiantes del instituto que utilizan transporte disfrutan de forma gratuita del servicio de comedor en el colegio Río Sella, ubicado a escasos metros del centro de Secundaria. Hasta ahora también podrían hacer uso de dicho servicio, previo pago de tres euros al día, aquellos jóvenes que viven en Arriondas. Es esta segunda prestación la que se pretende suprimir, manteniendo la destinada a los chavales de los pueblos. Precisamente porque comparten dicho transporte con el alumnado del colegio es por lo que se permite que utilicen el comedor, algo que no se da en otros centros asturianos.

Según explica la circular, la supresión del servicio afectará a quienes hoy cursan 6º de Primaria y que en septiembre pasarán a formar parte del alumnado del instituto, unos quince chavales, así como a los de Bachillerato. Aquellos que no usen el transporte pero sí el comedor actualmente, podrán seguir haciéndolo. Desde El Sueve apuntaban ayer a «la ausencia de un marco legal que ampare este servicio», tal y como les trasladaron desde consejería.

«A nosotros no nos importaría seguir prestando el servicio a los alumnos de Secundaria sin transporte como vinimos haciendo hasta ahora de forma totalmente altruista, pues lo mismo que gestionamos el comedor de Primaria lo hacemos con el de los chavales del instituto sin cobrar un euro», indicaban por su parte desde el Río Sella.

La decisión de la Consejería de Educación no ha sido bien recibida por los padres del instituto, ni tampoco por los del colegio, puesto que en un futuro próximo afectará a sus hijos. De hecho, desde las asociaciones de madres y padres de alumnos de ambos centros ya están trabajando para mantener un encuentro con responsables del Principado e intentar frenar la medida. «Es recortar por recortar, pues tanto el servicio como las instalaciones siguen estando ahí y encima los chavales lo pagan», señalaba ayer el presidente de la AMPA de El Sueve, Gumersindo García, a EL COMERCIO. Recalcó, asimismo, la importancia que el servicio tiene para las familias. «Es una gran ayuda a la hora de conciliar, ahora que tan de moda está hablar de ello», apuntó, y criticó que la medida haya pillado por sorpresa a los progenitores, «pues no sabíamos ni que se estaba estudiando la posibilidad de suprimir parte del comedor».

Este servicio, insistió, es «muy apreciado» por las familias del concejo y «viene a compensar otros muchos de los que no disponemos en Parres y que sí tienen en otros sitios».

«Sin alternativas»

Desde el grupo local de Ciudadanos en Parres se sumaban ayer a las críticas, lamentando que no se ofrezca «ninguna alternativa» a los padres y madres y que «la medida no se haya comunicado a las familias de Infantil y Primaria, que serán las que sufran las consecuencias de forma más inmediata». El coordinador del partido en el concejo, Agustín García, se mostraba «sorprendido» con el hecho de que «los consejos escolares, donde están representados todos los colectivos de la comunidad educativa incluidas las AMPAs y el Ayuntamiento, hayan acatado dócilmente la decisión de la consejería sin ver el tremendo recorte que supone la medida que se va a adoptar».

«Cuando tanto se habla de articular medidas para la recuperación de la población rural, cuando parece que hay un consenso generalizado en el que el acceso a servicios es primordial para conseguir que no se vayan los que están y vengan otros, cuando se anuncian inversiones millonarias para acometer programas de asentamiento, Parres se permite perder un bien que diferencia a su alumnado del resto. Incomprensible», apostilló García.