Una empresa catalana de sonido instala su base logística en Ribadesella Parque empresarial de Guadamía, en Ribadesella. / NEL ACEBAL La compañía, que presta servicio en festivales de música y giras de artistas internacionales, creará dos puestos de trabajo y construirá una nave JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 6 enero 2018, 01:41

El riosellano parque empresarial de Guadamía sigue despertado el interés de nuevos inversores locales y forasteros. A la decena de parcelas vendidas durante la última campaña de promoción emprendida por Sogepsa el pasado otoño se le ha unido recientemente la compra realizada por un empresario catalán., Rafael Campos. El gerente de Twin Cam Audio International S. L., ha decidido instalarse en Ribadesella para ampliar la base logística de su empresa en el norte de España.

Su empresa se dedica, desde hace 35 años, a la importación, distribución, comercialización y alquiler de equipamientos de sonorización profesional, además de la prestación de todos los servicios asociados. Suele trabajar en la sonorización de grandes festivales, eventos musicales, espectáculos de televisión o giras de artistas nacionales e internacionales. Ha sido la relación que mantiene con empresas radicadas en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco la que le ha hecho decantarse por el concejo de Ribadesella.

La elección fue fácil, ya que Campos tiene una vinculación permanente con el municipio desde hace años. «El pueblo, su entorno y la región siempre me gustaron mucho, pero como mi intención pasa por establecerme en este municipio como un riosellano más, pretendo crear esta base logística en la que abordar determinados aspectos de nuestra empresa, sobre todo aquellos relacionados con la importación y distribución de equipamientos de audio en la cornisa cantábrica», explicó. Aragonés de nacimiento, su decisión no tiene nada que ver con la tan comentada fuga de empresas catalanas como consecuencia del conflicto independentista. «En absoluto. No tiene ninguna relación directa con esto», dijo. Tampoco sabe lo que ocurrirá en un futuro, «pero inicialmente mantendremos nuestra sede en Barcelona», añadió.

Twin Cam Audio International pretende construir una nave de 750 metros cuadrados de superficie en una de las parcelas del parque empresarial de Guadamía con la intención de iniciar la actividad en el primer semestre de 2019. Actualmente, en Barcelona, cuenta con una plantilla que oscila entre diez y doce personas. En la sede de Ribadesella espera crear uno o dos nuevos puestos de trabajo.

Desde un principio estuvo barajando dos diferentes alternativas de ubicación, la del polígono de Piñeres de Pría, en el vecino concejo Llanes y la del Parque Empresarial de Guadamía, en Ribadesella. Al final se decantó por esta última «porque está mucho más cerca del lugar donde pretendo ubicar mi residencia y porque cuenta con una localización excepcional y con un nivel de comunicación óptimo», aseguró Rafael Campos.

Este empresario cree que una de las asignaturas pendientes del empresariado español es la descentralización. «Tenemos que seguir el modelo europeo, con un territorio mucho más esponjado y más descentralizado en el que prevalezca la calidad de vida», afirmó.