Los empresarios de Picos exigen el asfaltado de la carretera del lago Ercina Un coche transita por el último tramo de la carretera de Lagos. / N. A. «Como no actúen con urgencia sobre el firme del último tramo habrá una desgracia cualquier día», advierte el presidente de Incatur LUCÍA RAMOS COVADONGA. Martes, 8 mayo 2018, 00:12

El mal estado que presenta el último tramo de la carretera que une el Santuario de Covadonga con los Lagos es una de las principales preocupaciones de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur). Así lo manifestaba ayer su presidente, Toño Sánchez, quien advertía que, tal y como está la vía, «si no toman medidas urgentemente, cualquier día habrá una desgracia». El empresario criticó también que «el hecho de que no esté claro si la actuación depende del Parque Nacional de los Picos de Europa o del Principado, hace que ni unos ni otros se comprometan. Que digan claramente de quién es la responsabilidad», reclamó, e instó al Ayuntamiento de Cangas de Onís a unirse a sus peticiones.

Como ya sucedía el domingo con los taxistas que a diario transportan a gran número de visitantes hasta este paraje protegido, el presidente de los empresarios de Picos aseveraba ayer que no es la primera vez que se llama la atención sobre la necesidad de actuar sobre el último tramo de esta vía, que es el que parte desde el lago Enol hasta el aparcamiento de La Tiese, junto al Ercina. «Lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero nadie se mueve», lamentó. «No entendemos por qué no se hizo cuando se arregló el resto de la carretera, pues esta última parte no llegará al kilómetro y no supondría una intervención de gran envergadura. Con que la adecenten de momento un poco, nivelando la superficie y echando una capa de asfalto, bastaría», apuntó. Y agregó que, «si lo que quieren es que la gente no suba, que la cierren. Pero que lo digan claramente y no nos tengan en esta situación de desconcierto».

Toño Sánchez apuntó también que la preocupación es compartida por el resto de entidades que participan en el plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga, y que centró parte de una reunión rutinaria celebrada ayer mismo. «Estamos todos pendientes de lo que sucede con la carretera», indicó. Él y sus compañeros confían en que, con la celebración del triple centenario ya en marcha, se lleve a cabo el arreglo. «No debería hacer falta esperar a que tenga lugar un evento especial para atender este tipo de cosas», afeó el presidente de Incatur, y advirtió que «como esperen mucho más, terminarán haciendo las obras en verano».

Mala imagen

Al problema de la seguridad, continuó, se suma «la mala imagen que se están llevando los turistas y que, muy probablemente, compartirán con sus conocidos. Esto puede terminar afectándonos». Una mala imagen que no solo se debe al último tramo de la carretera CO-4, explicó, también a «la falta de servicios con que se topan quienes visitan los Lagos de Covadonga en estas fechas. El Centro de Visitantes Pedro Pidal, que costó una millonada, está cerrado, al igual que los aseos», criticó.

Para Toño Sánchez «es absurdo que, por un lado, estén invirtiendo miles de euros en promocionar a bombo y platillo los Picos de Europa y los tres centenarios -un siglo de la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y de la coronación canónica de la Santina y 1.300 años de la creación del Reino de Asturias- y por otro ni se molesten en cuidar aspectos tan esenciales como son los accesos, ofrecer información al turista que llega o un lugar en el que hacer sus necesidades. Es lamentable», sentenció.