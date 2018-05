Las escuelas de 0 a 3 años, incapaces de cubrir la demanda

Las escuelas de 0 a 3 años de Cangas de Onís y Llanes se ven incapaces de hacer frente a la demanda, que en el caso de la primera duplica el número de plazas ofertadas y que obligará a ambos centros a baremar.

En la escuela infantil de Llanes, donde se han registrado 38 peticiones de prematrícula, tienen cuatro aulas que se quedarán pequeñas. Por eso, derivarán algunas solicitudes a la de Posada, donde la demanda es más baja. «A nosotros no nos gusta decidir quién queda fuera y a los perjudicados no les hace gracia, pero no podemos hacer nada más. Cogemos a todos los niños que podemos, por lo que las familias que no entren en esta escuela infantil deberán pensar en otras alternativas», señaló Marta Álvarez, directora del centro de Llanes.

En la de Cangas la situación es similar y se han incrementado notablemente el número de plazas solicitadas respecto al año pasado. «En 2017 teníamos lista de espera solo en el caso de los bebés. Este año, en cambio, la tenemos en todos los grupos», señaló la dirección del centro.

Otras como la de El Nieru, en Colunga, gozan de una situación más desahogada, aunque advierten al igual que en la escuela de 0 a 3 años de Posada, que hasta ahora solo se ha cerrado la prematrícula y están convencidos de que habrá más familias que intenten inscribirse en junio y septiembre. «Esta es una zona más rural y no solemos llegar a completar las plazas. Aun así, como solo somos la única escuela infantil de aquí aceptaríamos todas las solicitudes sin listas de espera», señaló la directora Mar García.