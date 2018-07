«Se ha estudiado a los indianos que volvieron ricos, pero no al emigrante» José Manuel Hernández presentó su último libro en Ribadesella. / J. LL. José Manuel Hernández presenta su última obra, una combinación entre personajes ficticios y los protagonistas de la historia de México y Cuba G. P. RIBADESELLA. Lunes, 9 julio 2018, 00:55

Como toda buena historia, la del escritor salmantino José Manuel Hernández y el pasado indiano de Asturias está marcada por un hallazgo fortuito que terminó convirtiéndose en obsesión. Ocurrió veranos atrás, en una de esas vacaciones a las que no falla desde que tenía doce años, y el descubrimiento le llevó a devorar documentos del Archivo Indiano de Colombres y el desaparecido El Oriente. El resultado de aquella investigación es 'Los indianos invisibles', una novela a la que Hernández puso el punto y final en 2016 y que recientemente presentó en la Casa de Cultura de Ribadesella, tras haber pasado en el último año por Llanes y el Centro Asturiano de Madrid. «El tema indiano me apasionó», contó el escritor, autor de otras dos novelas publicadas en 2012 y 2013, 'El telar del tiempo' y 'El director de Malls'.

Su último trabajo es una mezcla de ficción y dosis históricas en la que el devenir de los emigrantes del Oriente asturiano se entreteje con el presente de los protagonistas de los episodios sociales y políticos de la América Latina de finales del siglo XIX y principios del XX. Los tres personajes principales emigran en momentos convulsos: la Cuba de la revolución de 1962 y el México de 1907 y 1939. «Los años coinciden con acontecimientos de la Historia, por ejemplo, con el centenario de la independencia mexicana», contó Hernández. Así, por las páginas de la novela desfilan Zapata, Porfirio Díaz, José Martí y Pancho Villa. «Son historias cruzadas», indicó el novelista, que llegan hasta la época actual a través de un hallazgo casual, el de las narraciones de aquellos emigrantes en una casa abandonada. «Cuando la venden aparecen en la reforma», explicó sobre el punto de partida de la narración. En la novela, abundó el autor, subyace el doble viaje del emigrante, desde «la salida, la adaptación y la integración, al retorno a la tierra». Por todo ello, definió su creación como «un libro que ayudará al lector a comprender y recrear nuevos matices sobre la aportación del indiano asturiano a la modernidad y al progreso de su tierra natal».

Hernández, licenciado en Psicología y Ciencias Políticas, combina también su faceta literaria con la investigación histórica y este mismo mes abordará el pasado indiano de la comarca en una serie de conferencias que impartirá en Arriondas, el 21 de julio, y en Nueva de Llanes, el día 23. Bajo el título 'De qué hablamos cuando hablamos de indianos', el salmantino desgrana esta figura «como emigrante, no como enriquecido». «Mi teoría es que se ha estudiado mucho lo que aportaron los indianos, pero no a los que no volvieron ricos. Habían vuelto de otro mundo y se lo habían traído», sostuvo.