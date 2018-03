El exarquitecto de Llanes cree que su acusación fue una maniobra política A. R. N., exarquitecto municipal de Llanes. / ÁLEX PIÑA A. R. N., que acaba de ser absuelto de los cargos que le imputaba la Fiscalía, señaló que la denuncia pretendía poner fin al gobierno del PSOE en el concejo L. RAMOS LLANES. Domingo, 18 marzo 2018, 00:37

El exarquitecto municipal de Llanes considera que su implicación en el caso Kaype responde a una maniobra política. Así lo aseveró ayer, en declaraciones a la TPA, A. R. N., quien también aprovechó para manifestar su satisfacción con la sentencia de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, hecha pública este mismo viernes y en la que le absuelve de todos los cargos que se le imputaban.

El arquitecto asevera que la intención de la denuncia que en su día se presentó contra la ampliación del hotel Kaype de Barro y que terminó con la demolición de la misma, pretendía salpicar a la cúpula del gobierno socialista de la época en Llanes, y no evitar un presunto delito urbanístico. Prueba de ello es, agregó, «que lograron en un momento determinado que el Partido Socialista perdiese la mayoría absoluta, que no las elecciones, pues estas las ganaron, pero sin mayoría absoluta».

«No se juzgaba si se había cometió un delito, que no se cometió, ni que me hubiera equivocado o no, que no me equivoqué, sino simplemente que no se había hecho nada a sabiendas vulnerando la legislación urbanística. Y eso es lo que dice la jueza», recalcó A. R. N.

Efectivamente, en su sentencia la magistrada considera que «no cabe concluir que el acusado tuviera conciencia de obrar de forma injusta y en contra de la legalidad». Contra el dictamen, que no es firme, cabe recurso, algo que el ministerio fiscal ya anunció que estudiará.