La «falta de atención» al centro de empresas «contraviene» el PGO llanisco El edil no adscrito señala que el estado de la instalación es una «incongruencia», pues el documento defiende «su puesta en valor» G. P. LLANES. Sábado, 2 junio 2018, 00:11

El edil no adscrito del Ayuntamiento de Llanes, Alfonso Miyares, tacha de «incongruencia» la intención recogida sobre el Centro Municipal de Empresas en el documento de prioridades del Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en el pleno y actualmente en exposición pública. Su crítica se basa en el estado actual de las instalaciones, donde «desde el pasado 13 de abril de 2017 no hay ningún técnico que cubra la baja del técnico contratado». Sin embargo, apunta, en el futuro PGO la apuesta pasa por «poner en valor este espacio mediante la búsqueda de nuevas líneas de trabajo», lo que considera «un nuevo récord de incongruencia, por un lado aprobamos un planeamiento que defiende la puesta en valor de este espacio pero por otro lado no lo cuidamos lo mínimo».

Denuncia Miyares en un comunicado, tras su reciente visita al recinto, que «si algún emprendedor acude al centro de empresas a solicitar alguno de los servicios anunciados en el portal web, como asesoramiento para crear una empresa o simplemente conocer los servicios que ofrece, se pueden encontrar con la puerta cerrada».

La situación, añade, se vuelve «surrealista» al ser la «responsable de todo esto la misma que el año pasado criticó duramente al sector hostelero en cuanto a los condiciones de los trabajadores», dice en referencia a la edil Marisa Elviro, con la que compartió agrupación de electores, Vecinos por Llanes, hasta su expulsión en 2016 por romper la disciplina de voto.