La falta de interventor en Llanes «paraliza» tres millones en inversiones Javier Ardines, Enrique Riestra, Marián García de la Llana y Juan Carlos Armas. / NEL ACEBAL «Ningún colegiado quiere venir», lamentaron desde el equipo de gobierno, y anunciaron una bolsa de empleo que no permitirá contar con un nuevo habilitado hasta mayo LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 16 marzo 2018, 00:06

«Una estrategia clara para que el Ayuntamiento de Llanes no funcione». Así se refirió ayer el concejal de Personal, Javier Ardines (IU), a la ausencia de interventor en el Consistorio, que está poniendo en un serio aprieto al equipo de gobierno. A su parecer, «que no tengamos interventor no es un accidente. No se puede creer que en todo el Principado no haya uno solo disponible», lamentó. Lo hizo después de que el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), revelase en una comparecencia conjunta que tras meses de búsqueda «dentro y fuera de Asturias» y solicitudes de colaboración al Gobierno regional, ningún habilitado nacional haya accedido a prestar servicio en el concejo llanisco hasta que el interventor municipal o el vicesecretario interventor , ambos de baja médica desde finales del pasado año, se reincorporen a sus puestos.

Ya en diciembre de 2017 saltaron todas las alarmas en el Ayuntamiento ante la posibilidad de que casi 1,4 millones de euros procedentes del remanente de anteriores ejercicios no se pudiesen destinar a inversiones financieramente sostenibles debido a la ausencia de un funcionario que las fiscalizase. Finalmente, el cuatripartito lograba salvar in extremis la situación, encontrando un interventor que se hiciese cargo de dar el visto bueno a los expedientes. No obstante, el funcionario gestionaba en ese momento otros tres ayuntamientos e, incapaz de hacer frente a tal cantidad de trabajo, presentó su renuncia el 19 de enero, según relató ayer el regidor llanisco.

En ese momento, los miembros del equipo de gobierno reanudaron la búsqueda de un sustituto. «Hicimos lo indecible, creo que no quedó un solo interventor en Asturias al que no contactásemos», aseveró la teniente de alcalde, la forista Marián García de la Llana. Riestra también recalcó la «dificultad máxima» de la empresa, ya que «no solo debía estar dispuesto el interventor, también necesitábamos el visto bueno del alcalde del consistorio para el que éste trabajase». El concejal de Personal, por su parte, manifestó cómo supo, por boca de compañeros de partido que gobiernan en otros municipios asturianos, que «ningún interventor colegiado va a venir a Llanes debido a la situación que aquí se vive».

De forma paralela, el gobierno llanisco solicitó en reiteradas ocasiones la colaboración del Principado, quien «se limitó a darnos largas y facilitarnos las bases para crear una bolsa de empleo y buscarnos la vida», criticó el concejal de Contratación, el popular Juan Carlos Armas.

Efectivamente, la «última baza» que le queda al cuatripartito para desbloquear la situación en que se encuentra el Ayuntamiento es la de crear una bolsa de empleo y esperar a que se presenten varios candidatos a cubrir la plaza hasta el regreso de su propietario. Eso sí, advirtió el alcalde, «según los plazos realistas que nos dan, la resolución de esa bolsa no estaría lista hasta el 24 de mayo». Una vez elegidos los candidatos, agregó De la Llana, «el Principado tiene que dar su visto bueno».

Pese a que desde hace unas semanas una funcionaria llanisca ejerce como interventora accidental, al no ser una habilitada nacional no puede fiscalizar los expedientes de mayor peso. Así, lamentó Enrique Riestra, no se pueden sacar adelante «grandes proyectos que tenemos, así como la liquidación del pasado ejercicio, necesaria para poder comenzar a elaborar los presupuestos del presente año».

El regidor indicó, asimismo, que la falta de interventor impide llevar a cabo las inversiones financieramente sostenibles anteriormente mencionadas. «Si añadimos los cerca de 700.000 euros que habitualmente se reservan en las cuentas municipales a inversiones y el remanente de 2017, que no podemos conocer al detalle hasta disponer de la liquidación, nos encontramos con que si tuviéramos interventor el concejo de Llanes podría tener tres millones de euros en inversiones», recalcó.