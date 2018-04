La Feria de Abril ya ilumina Infiesto

Un buen número de romeros desafiaron ayer al frío y al orbayu en el arranque de la Feria de Abril de Infiesto. El evento de inspiración sureña se ha asentado con fuerza en el concejo de Piloña y son miles los adeptos que no se pierden ni una sola edición. Este año, por caprichos del calendario, la Iluminá coincidió con la jornada de viernes, lo que obligó a la organización a iniciar las actividades infantiles de tarde, adelantándose a la inauguración oficial.

La Iluminá se ha convertido en tradición indispensable para comenzar con buen pie las celebraciones. Es la ceremonia en la que el regidor, el socialista Iván Allende, pronuncia unas palabras y acciona el interruptor. De la oscuridad se pasa a la luz, del silencio al jolgorio y la música y la animación comienza a invadir la plaza del mercado mientras el fino llena las copas.

Poco antes del comienzo de la Iluminá hacía acto de presencia la fina lluvia asturiana, cumpliendo con los pronósticos que no vaticinan unos días de puente secos y cálidos. Estas previsiones han sido uno de los temas de conversación estos días en el concejo. Como es lógico, la feria con sol luce más, pero nadie se va a dejar intimidar en Asturias por un poco de agua. También este aspecto de la meteorología fue comentado por el alcalde, quien mostró su esperanza «en que las previsiones no se cumplan y podamos disfrutar con buen tiempo y en armonía de estos días».

Galería. El frío y el orbayu no impidieron que numerosas personas se acercasen a las casetas. / Juan Llaca

El regidor tuvo asimismo palabras de agradecimiento para quienes colaboran en la feria, «especialmente a los caseteros, que llevan ya muchos días trabajando y poniéndolo todo en orden y es una labor que, a veces, no se valora lo suficiente». Añadió también que, «sin ellos no sería posible organizar el evento». También quiso destacar la «labor imprescindible» de los trabajadores municipales, fuerzas de seguridad y Protección Civil a la hora de garantizar que todo marche según lo esperado.

Una vez quedó el recinto iluminado, comenzó a sonar la música y las muchas personas presentes tuvieron la oportunidad de degustar jamón para acompañar a las bebidas.

Polémica

Pese al buen ambiente, estos días tampoco faltó la polémica que todos los años suele acompañar la llegada de la feria. Los detractores de este tipo de fiestas, ajenas a las tierras asturianas, no pierden oportunidad de criticar al equipo de gobierno y a los gestores de las casetas. Sin embargo, quienes se oponen parecen en retirada y en las redes sociales se levantaban en las últimas jornadas muchas voces defendiendo la «libertad y la tolerancia». «Todos somos libres para elegir cómo nos divertimos, quien no quiera venir, que no venga», señalaba una vecina.

La jornada de hoy contará con diferentes citas en torno al caballo. Así, a las diez y media de la mañana se desarrollará la calificación del II Concurso Morfológico del Caballo Asturcón, en el recinto de la Piscifactoría. A la una habrá una demostración de arrastre y a las cinco y media de la tarde comenzará un espectáculo que se ha convertido en una tradición: Magos de la Equitación.