Foro Cabrales plantea consultar «puerta por puerta» a los vecinos sobre el Parque Votación en la sesión plenaria de Cabrales de ayer. / NEL ACEBAL La formación solicita presupuesto para una encuesta con la que pretende recabar opiniones sobre la gestión de los Picos G. POMARADA ARENAS. Viernes, 22 diciembre 2017, 03:57

El grupo de Foro en Cabrales no desiste en su pretensión de consultar a los habitantes del concejo acerca de su visión sobre el Parque Nacional de los Picos de Europa. Tras denegar el pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros la solicitud del referéndum cabraliego, la cuestión volvía a resurgir en el pleno de ayer. El concejal socialista José Sánchez interrogaba al impulsor de la propuesta, el edil forista Fernando Nava, acerca de sus siguientes movimientos. La intención de Nava pasa ahora por recabar la opinión de los cabraliegos mediante «encuestas puerta a puerta». Para ello, el concejal ha comenzado a pedir presupuestos para la realización de la consulta. «Mi idea es hacerlo casa por casa, porque telefónicamente creo que sería un error, ya que no llegaría a todos los cabraliegos», explicó Nava. La pregunta con la que los encuestadores llamarían a las puertas de los vecinos está incluso definida: «¿Está de acuerdo con la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa?». Las críticas a la administración del Parque y el malestar de los vecinos por lo que consideran un reparto inapropiado de las ayudas no son una singularidad de Cabrales. El alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, ha solicitado al Gobierno central información sobre los trámites a seguir para materializar la desconexión del Parque. Esta misma semana se ausentaba del pleno del Patronato al no incluirse en el orden del día su solicitud.

«El Parque tiene que estar más interesado en lo que opine la gente», defendió ayer Nava. De materializarse su encuesta, los resultados se remitirían «a Consejería y Parque para hacer nuestras propuestas».

La sesión plenaria de ayer abordó también cuestiones como la presencia de la avispa asiática en el concejo, donde se han localizado cuatro nidos, de los cuales se han retirado dos. Por ello, la corporación dio luz verde a una propuesta de Foro en la que se planteaba solicitar al Principado los «recursos para retirarlos directamente y que no haya que esperar quince días». El mecanismo que la corporación plantea para luchar contra esta especie invasora es el de formar a personal municipal en la retirada de los nidos, competencia exclusiva hasta ahora de bomberos y miembros de la Consejería de Desarrollo Rural. Si el avispero se localiza dentro de población, la retirada corresponde a Bomberos, mientras que de localizarse en otras zonas la normativa prevé la actuación de los agentes de medio rural.

El pleno aprobó también la adhesión del concejo a la Federación Española de Municipios y Provincias, entidad que actúa como «central de compras para algunos servicios como seguros de responsabilidad civil y temas eléctricos», explicó el regidor cabraliego, Francisco González. El mayor debate de la sesión fue el motivado por una moción del PSOE en la que instaba a al Gobierno central a que «reconozca a los ayuntamientos como entidades con derecho a gestionar sus recursos». La iniciativa plenaria, que no salió adelante al contar con los únicos votos favorables de los ediles socialistas, coincidía con las críticas ya expresadas desde otros consistorios por el conocido como 'techo de gasto'. «Hay muchos ayuntamientos con superávit que no pueden invertir y eso no es serio, no es una financiación local justa», señaló José Sánchez. «Con el remanente de tesorería positivo los ayuntamientos pueden hacer inversiones financieramente sostenibles», respondió el alcalde.