Foro diseña un presupuesto de 7,7 millones de euros para Ribadesella Las arcas municipales dejarán de recaudar 900.000 euros y el Ayuntamiento plantea cubrir la inversión con el remanente de tesorería JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 29 marzo 2018, 00:13

El presupuesto del Ayuntamiento de Ribadesella para 2018 se situará en los 7.693.000 euros. Según explicó la alcaldesa, Charo Fernández (Foro), las cuentas municipales han experimentado un recorte considerable debido a la caída registrada en el capítulo de ingresos. Las arcas municipales dejarán de recaudar alrededor de 900.000 euros al año como consecuencia de las «sucesivas rebajas de impuestos aprobadas en las dos últimas legislaturas». En especial, el impuesto sobre la plusvalía y el recibo de la contribución.

Las cuentas hablan por sí solas. El Ayuntamiento dejará de recaudar alrededor de 57.000 euros del impuesto de bienes inmuebles sobre propiedades rústicas y 283.000 euros del que se aplica a las propiedades urbanas. Además, la percepción procedente del impuesto sobre la plusvalía descenderá en más de 540.000 euros. Y debido a estas caídas, el Ayuntamiento también verá reducida la transferencia anual que recibe del Estado, «porque estas se calculan en función de la población censada y del esfuerzo fiscal que hace esa población», afirmó la regidora. Este recorte ronda los 100.000 euros.

Ante esta situación, la alcaldesa agradeció la responsabilidad del Partido Popular, grupo con el que aprobó el presupuesto del año pasado, «que al ver estos datos entendió que no podíamos bajar más los impuestos porque corríamos el riesgo de poner en peligro las arcas municipales y el funcionamiento corriente del Ayuntamiento». La semana que viene, Foro Ribadesella abrirá el proceso de negociación presupuestaria con los grupos de la oposición y una vez más, el PP parte como su socio preferente.

Por su parte, el remanente de tesorería acumulado a lo largo de los últimos ejercicios asciende a 2.526.000 euros. Sin embargo, de esta cantidad hay que descontar una pequeña parte correspondiente a tres proyectos aprobados a lo largo de 2017 que están en ejecución o pendientes de ejecución: la urbanización de la avenida de Tito Bustillo, la creación de un embarcadero de canoas en los Campos de Oba y la construcción de la nave municipal de obras en el Polígono de Guadamía. El remanente líquido se queda así en 1.800.000 euros, «un colchón con el que afrontar un futuro en el que vamos a tener menos ingresos», añadió la regidora.

Del remanente saldrán buena parte de las inversiones, porque en el proyecto presupuestario que ahora se lleva a negociación solo se recogen 176.000 euros para inversión. No obstante, Fernández, cree que el decreto que «Montoro anunció con tanto bombo la semana pasada no nos beneficia mucho porque la regla de gasto sigue perjudicando a los municipios que cumplen estrictamente sus obligaciones financieras y no tienen deuda». Ese capítulo de inversiones se negociará con el resto de formaciones políticas o, en su caso, con las que Foro llegue a un acuerdo.