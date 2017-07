Foro Ribadesella estudiará ampliar el transporte rural

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ribadesella estudiará la posible ampliación del servicio de transporte rural al resto del año, tal y como ha propuesto Pueblu, aunque en principio no la ve muy viable. El primer teniente de alcalde, Pablo García, cree que aún es pronto para plantear esa opción. «Primero vamos a ver cómo funcionan estos dos meses. Luego nos reuniremos con el Consorcio de Transporte para que nos presenten las estadísticas. Y con los números en la mano, decidiremos qué hacer, aunque el Ayuntamiento no tiene partida económica para mantenerlo todo el año», afirmó. De todas formas, se comprometió a valorar la propuesta y a intentar sacarla adelante «siempre que haya usuarios suficientes, porque si no es así, la descartaremos y pasaremos a otra cosa».

Tras la primera jornada de servicio y ante la falta de datos oficiales, sólo hay rumores. Para Pueblu la ocupación de ese día fue «más que aceptable». Sin embargo, para Foro Asturias «la afluencia no fue gran cosa», aunque el teniente alcalde no piensa valorar la competitividad del servicio hasta que no existan cifras reales de ocupación. «Si al final vemos que funciona y al Consorcio le interesa seguir, se hará algo», añadió García.