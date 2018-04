El futuro de la cueva de Tito Bustillo enfrenta a Foro y PSOE en Ribadesella Varios escolares visitan la cueva de Tito Bustillo en el primer día de la temporada. / NEL ACEBAL La alcaldesa y el portavoz socialista coinciden en que el acuerdo de la Junta es positivo, pero se culpan mutuamente de la falta de saneamiento en el río San Miguel JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 28 abril 2018, 00:07

El acuerdo unánime alcanzado esta semana en la Junta General del Principado sobre la conservación, mantenimiento y promoción de la cueva prehistórica de Tito Bustillo y su entorno ha dejado contentos y satisfechos a los representantes políticos riosellanos. Eso sí, ha provocado un nuevo desencuentro entre los portavoces de los grupos municipales de Foro y PSOE, enfrentados por la falta de saneamiento del río San Miguel.

La alcaldesa, la forista Charo Fernández, reconocía ayer que ve con buenos ojos que la cámara autonómica haya tenido en consideración la cueva después de tanto tiempo de olvido. Como riosellana «estaría encantada si se hace todo lo aprobado». Sin embargo, no se lo creerá hasta que no vea «las inversiones reales, el dinero amarrado y los presupuestos cerrados». En ese sentido, recordó la mala experiencia que tiene el concejo con anuncios de este tipo en periodos prelectorales, «en los que nos prometieron hasta cuatro puentes, el tren de la bruja y el barco pirata».

Por su parte, el portavoz socialista, José Luis Díaz Bermúdez, calificó como «histórico» el acuerdo, porque después de tantos años utilizando la cueva como «arma arrojadiza a favor de unos y en contra de otros, por fin se ha alcanzado la unanimidad». Ahora, apuntó, solo espera que ese acuerdo se materialice, empezando por el saneamiento de la cuenca del río San Miguel. «Es una actuación que estaba prevista a finales de la legislatura 2007-2011, pero que, por desidia, dejadez o falta de insistencia del actual gobierno local ha caído en el olvido», afeó.

Bermúdez le pidió a la alcaldesa «más capacidad de negociación» para sacar adelante ese saneamiento, «la misma que se ha demostrado a la hora de conseguir concesiones para aparcamientos».

Fernández, por su parte, lamentó el «desconocimiento» del socialista de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento en esa dirección, «porque en todas las reuniones mantenidas con los consejeros lo primero que se pone en la mesa siempre es el saneamiento de Ribadesella, que lleva excluida de todos los planes de saneamiento del Principado, gobernado por su partido, durante veinte años», respondió.

Unas inversiones que son competencia de las consejerías de Medio Ambiente o Administración Local, pero que ninguna de las dos ha asumido en todo ese tiempo, afeó. No obstante, la alcaldesa se mostró optimista y esperanzada ante la gestión de Fernando Lastra frente al «sectarismo» demostrado por su antecesora en el cargo.

Charo Fernández también contestó a la diputada socialista Verónica Vior, quien la responsabilizó del «desprestigio» que sufre la cueva por «desacreditar sistemáticamente la gestión que realiza la consejería, criticando cualquier actuación que se lleva a cabo en el entorno». La alcaldesa le pidió que «se informe antes de decir tonterías» y le recordó que el único responsable de ese supuesto descrédito es «quien no cuida el bien del que es propietario». Es decir, el Gobierno asturiano, gestionado por «el partido en el que ella milita y tanto defiende, el mismo partido que construyó una réplica de Tito Bustillo en Teverga y que bloquea de forma sistemática cualquier iniciativa que pueda favorecer a la cueva o al concejo de Ribadesella». No obstante, Charo Fernández cree que la cueva prehistórica no está desprestigiada «a pesar de todo lo mal que lo hace el Principado».