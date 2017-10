Los ganaderos ayudarán en las batidas para dirigir a los lobos a la línea de tiro La participación de los voluntarios «es imprescindible» para garantizar el éxito de las cacerías en la sierra del Cuera LAURA CASTRO LLANES. Miércoles, 4 octubre 2017, 04:02

«No podemos dar una cifra exacta del personal voluntario, pero su participación es imprescindible para que las cacerías den resultados». Con estas palabras explicó José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta, la colaboración de pastores y ganaderos en las batidas conjuntas que realizarán con los cazadores de Cabrales y Llanes y personal de la guardería en la sierra del Cuera.

La presencia de voluntarios responde a la necesidad de dirigir a los cánidos hacia la línea de tiro para que los monteros armados puedan abatirlos con mayor facilidad. Asimismo, las cacerías previas realizadas en el Cuera por la guardería han servido de ejemplo para las actuales. «Es una zona donde ya se extrajeron varios ejemplares, por lo que sabemos con cierta exactitud por dónde se sitúan y su manera de actuar», aseveró el regidor de Peñamellera Alta.

La de estos días será la primera batida en la que participen cazadores, pero no la última. «Haremos una cada semana, hasta que los daños se reduzcan», señaló Roque. El regidor explicó que actuarán de lunes a viernes «para no invadir los cotos en plena temporada de caza de jabalíes». De igual modo, reconoció que «no sabemos cuántos lobos hay, pero deducimos que no demasiados, pues suele ser una zona de paso para los que residen en el Parque Nacional de los Picos de Europa».

En este sentido, el alcalde de Peñamellera Alta quiso recalcar que en ningún caso estas cacerías buscan «acabar con la especie» y destacó que «el único objetivo es controlarla». Roque añadió que «algunos ecologistas creen que vamos a exterminar a los lobos, pero no es así. En todo caso, son ellos los que quieren acabar con la actividad ganadera». De hecho, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF España anunciaron el pasado 14 de septiembre que denunciarán ante la Fiscalía de Medio Ambiente la iniciativa impulsada por la consejería.