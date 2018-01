Los ganaderos urgen trámites más ágiles para denunciar los daños del lobo Oveja aparecida a la puerta de una cuadra en Sotres, Cabrales. / E. C. Los profesionales de Picos valoran el «cambio de actitud» de la consejería, pero recuerdan que las trabas burocráticas les siguen disuadiendo GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 4 enero 2018, 00:16

Un percepción unánime se extiende entre el conjunto de ganaderos de los Picos de Europa: la consejería de Medio Ambiente muestra «otra disposición» en cuanto a la gestión del lobo que invita a «darles un voto de confianza» tras etapas en las que fueron «ignorados» por el mismo departamento. La muestra de ese «cambio de actitud», valoran, se escenificó en la reunión mantenida el martes entre el propio consejero Fernando Lastra, el viceconsejero Benigno Fernández Fano y una treintena de ganaderos de Cabrales, a los que instaron durante más de hora y media de diálogo a denunciar todos los daños. La cuantificación objetiva de ataques, insistieron los representantes del Principado, es la vía para aumentar las batidas de cánidos con garantías legales.

El sector reconoce que las denuncias han ido disminuyendo en estos años ante la falta de éxito en materia de cobro de daños. De hecho, en Cabrales los responsables de Medio Ambiente señalaron que la reducción fue del 58% en 2017. «No damos todos los partes porque perdemos mucho tiempo de trabajo para que luego no se nos paguen los daños. Puedes perder un día buscando al animal para que no aparezca», señala el portavoz de la Junta de Pastos de Onís, Tito Rojo. «Comunicarlo todo significa pérdida de tiempo y de dinero, hay que subir a los puertos y es perder el día entero», respalda el responsable de ganadería en el Ayuntamiento de Amieva, Alberto Suárez. «Por supuesto que estaría bien dar todas las bajas, pero todo son problemas para darlas», señala Anselmo López, ganadero que ejerce actualmente como concejal en Peñamellera Baja.

A pesar de la voluntad de presentar las pertinentes notificaciones, los complejos procedimientos burocráticos, dicen, continúan representando un escollo. «Sería bueno denunciar para que las administraciones supiesen los daños que hay, pero los trámites no son sencillos. El guarda va a la hora que él te dice y, cuando llega, los buitres ya comieron al animal. Luego te dicen que no ven claro que haya sido el lobo. Una vez a un ganadero le dijeron que no eran dentadas de lobo, que había sido él con la navaja», censura Tito Rojo.

«La gente cada vez que hay daños lo mete en el Agroseguro porque es más fácil y cómodo», explica José Antonio García 'Toño', regidor de pastos de la Montaña de Covadonga. Un ejemplo de las facilidades que apunta sobre el seguro privado es la disposición de un canal de avisos abierto a diario, facilidad que no existe en la oficina administrativa del Parque Nacional en Cangas de Onís, Casa Dago, sin servicio durante los fines de semana y los días festivos. «Estaría bien que haya una forma de comunicarlo siempre abierta», defiende. La misma propuesta se extiende a la oficina de la consejería en Arriondas, esta para los daños registrados fuera del espacio protegido. «Los fines de semana no hay donde dar parte, cuando vienen ya no se sabe ni de qué son los restos».

Uno de los ejemplos expuestos por Lastra y Fano para animar a los ganaderos a presentar notificaciones al Parque fue el caso del Cuera, donde según indicaron se han realizado cinco batidas. «En nuestra zona se están presentando y desde que se tomó esa determinación aumentó el número de denuncias, aunque no es fácil», explica José Antonio Roque, alcalde de Peñamellera Alta, concejo con territorio tanto en Picos como en el Cuera.

«Las batidas están autorizadas pero son muy difíciles. En el Cuera no cayó ninguno», indica Anselmo López. Hace una década, recuerda, «hubo un problema similar con el lobo y entonces sí se mataron, estuvimos unos años libres pero es que desde el año pasado estamos infestados». «La dirección que lleva la consejería va bien, pero todavía les faltan matices», zanja Rojo.