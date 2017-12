El grupo piloñés Vízcares, sin relevo

La asamblea celebrada este jueves no aportó luz sobre el futuro de la agrupación montañera. La nueva candidatura no acaba de llegar y la situación podría finalizar con la suspensión de actividades, pues de los 290 socios tan sólo una docena se acercaron a la sede para abordar el necesario relevo. No obstante, la entidad confía en que este mes se logre una nueva directiva.