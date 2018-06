Los grupos políticos de Cangas urgen medidas ante la situación del Parque

El Ayuntamiento de Cangas de Onís se dirige hacia un posicionamiento más firme en la gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa. La subida de un euro en la tarifa del plan de transporte ha sido el acicate para fijar una reunión, mañana en el Ayuntamiento, en la estarán presentes todos los grupos municipales. «Queremos contar con todos los grupos ante un problema del concejo que va a más», explicó el alcalde, José Manuel González Castro (PP). Sobre la mesa, el equipo de gobierno pondrá tres cuestiones: el turismo, la ganadería y el transporte a los Lagos. «Esto tocó fondo y requiere del conocimiento de todos los grupos, vamos a decirles como está ahora mismo el Parque Nacional, no solo en turismo, también en el tema ganadero y el problema del lobo, de los pastizales, de las pistas cerradas desde hace meses y que no abren», enumeró el regidor, que confía en que la oposición se sume a «esta reivindicación justa del Ayuntamiento de Cangas de Onís».

Desde Cangues Puede recogen el guante y su portavoz, José Carbonell, apela a un entendimiento entre administraciones. «Alsa ha monopolizado la subida a los Lagos, Cangas de Onís ya no pinta nada. El plan no beneficia a los vecinos y para el Ayuntamiento supone una serie de costes», indicó el edil de la marca local de Podemos. Considera, además, que es el momento de buscar alternativas, como «microbuses pequeños y no esos mastodontes».

Respecto a la subida del billete, entiende que el actual precio «es caro». «Ha subido un 12,5% cuando la vida está en una situación precaria», lamentó, a la par que recordó que el plan «no es transporte público, es una empresa privada».

Desde Foro, la concejala Marina Huerta tachó de «escandalosa» la subida tarifaria y cargó contra el Principado: «Es el colmo que el Consorcio de Transportes (CTA) siga sin dedicar un solo euro de la recaudación del plan de transporte al mantenimiento del Parque y de sus instalaciones para que sean dignas y con un centro de recepción en perfectas condiciones para los turistas que nos visitan». También lamentó que la «inversión no va más allá de remendar la carretera de acceso. Remiendo que pagamos todos los asturianos de nuestros bolsillos, porque ni para eso va destinada parte de la recaudación, cuando está claro que el deterioro se produce por el peso de los autobuses».

Por su parte, el principal grupo de la oposición, el PSOE, celebraba en la tarde de ayer una ejecutiva para abordar la situación. «La propuesta que vamos a llevar es la de una mesa de diálogo», explicó tras la reunión la secretaria general de la agrupación local, Vanesa González. En esa mesa, explicó, pedirán que estén representados «Parque Nacional, Consejería de Medio Ambiente, Consorcio de Transportes y todos los grupos con representación en el Ayuntamiento», con el alcalde como coordinador. González apuntó, además, que el PSOE «no va a utilizar el Parque y su gestión como arma arrojadiza». «Queremos soluciones, que pasan por el diálogo», zanjó.