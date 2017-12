Dos heridos leves en una colisión entre un quad y un coche en Las Rozas Estado en que quedaron ambos vehículos tras el choque. / E. C. El siniestro tuvo lugar a las 14 horas, en la N-625 y el conductor de la cuatrimoto tuvo que ser trasladado al Hospital Comarcal del Oriente J. GARCÍA/R. O. ARRIONDAS. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:25

Lo que comenzó como un entretenido paseo a bordo de un quad por el entorno del río Sella terminaba ayer a primera hora de la tarde con un gran susto. Dos personas resultaron heridas leves después de que un turismo colisionase contra una cuatrimoto. El suceso tuvo lugar en la N-625, en la pronunciada curva ubicada a la entrada de la localidad canguesa de Las Rozas, justo en la frontera con el vecino concejo de Parres.

La colisión, que según datos facilitados desde la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil se produjo a las 14 horas, fue por alcance y tuvo lugar en el punto kilométrico 158,9. Fue el equipo de Atestados del instituto armado con sede el Ribadesella el que se hizo cargo del suceso.

Según testigos, el conductor de la cuatrimoto se acababa de incorporar a la nacional desde una vía secundaria y a la conductora del coche no le habría dado tiempo a reaccionar. Ella, vecina de Coviella y trabajadora del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sufrió heridas de carácter leve mientras que el varón que manejaba el quad tuvo que se trasladado en ambulancia hasta el hospital de Arriondas. No obstante, sus lesiones, varias magulladuras, no revisten gravedad.