«Nuestros hijos merecen un colegio en condiciones», exigen los padres llaniscos
Cerca de un centenar de progenitores se concentraron ante el Peña Tú para reclamar «una solución definitiva» al problema de humedades
LLANES. Jueves, 14 septiembre 2017

«Nuestros hijos merecen un colegio en condiciones donde estudiar, no es justo que tengan que estar soportando goteras y humedades». Con estas palabras expresaba Sole, una madre llanisca, el sentir de los casi cien progenitores que se habían dado cita a las puertas del edificio de Educación Infantil del Peña Tú, en la capital del concejo, para exigir «una solución definitiva» a los problemas de humedades que desde hace años sufre el centro.

El hecho de que fuesen cerca de un centenar los padres que secundaron la protesta cuando el colegio llanisco cuenta con 115 niños en el ciclo afectado y la convocatoria se había hecho con solo 24 horas de antelación da una muestra de la preocupación existente entre los progenitores al respecto. Preocupación que se volvió indignación cuando, en la mañana de este martes, el personal del centro se encontraba con que parte del falso techo que cubre la rampa que da acceso a las aulas de Infantil se había venido abajo por la presión del agua. «Fue por la noche, pero podía haber sucedido cuando los niños se encontraban allí», advertían entonces desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Peña Tú.

Por este motivo, y porque «las humedades y filtración ya aparecieron hace más de un año pero siguen sin arreglarse», desde el colectivo de progenitores manifestaban ayer su intención de «seguir con las movilizaciones» en caso de no obtener una solución pronto. Los padres están dispuestos, incluso, a «sacar los niños de las aulas si es necesario».

«No es normal tener que ver el colegio así. Con tanta humedad preocupa especialmente que haya moho en el ambiente, pues no es nada bueno para la salud de los niños, por no hablar de la posibilidad de resbalar con los charcos que se forman», señalaban Beatriz Crespo, Vanesa García y Marta Sánchez, tres madres de Llanes que llevan a sus hijos al centro afectado.

Defecto de construcción

Desde el Consistorio llanisco, por su parte, ayer insistían en que la reparación de la cubierta del colegio es competencia del Principado. «El pabellón se construyó en 2009 y desde el primer momento dio problemas. Mientras la obra estaba en garantía se requirió a la empresa en varias ocasiones para que solucionase las deficiencias y ésta intentó impermeabilizar el tejado, pero no se resolvió el problema», relataba a este diario la concejala de Educación y Cultura, Marisa Elviro. Por este motivo, recalcó, «se trata de un defecto de construcción, no de un problema de mantenimiento y corresponde a la consejería atajarlo».

No obstante, indicó, «si la próxima semana, cuando hable con el Principado, me ponen excusas para no intervenir o me dan plazos muy largos para efectuar los trabajos, será el Ayuntamiento quien se encargue de llevar a cabo las obras y más adelante exigiremos al Ejecutivo regional que abonen el dinero que se haya adelantado, pues lo primero son los niños».

Elviro también se refirió a las quejas manifestadas por el AMPA acerca de la salida de emergencia del edificio de Infantil. «No es cierto que se haya puesto ninguna barrera que impida la evacuación de los niños, lo único que cambia es que ahora salen directamente a la calle en vez de al patio del instituto», aclaró.