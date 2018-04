El Hospital de Arriondas valora contratar más personal, dice la plataforma SOS

Representantes de la plataforma SOS Hospital de Arriondas y el recién incorporado gerente del área sanitaria VI, José Manuel Llera, mantuvieron ayer un encuentro para abordar la situación de la comarca en materia sanitaria. La falta de profesionales en especialidades como la oftalmología, la urología o la pediatría es para el colectivo de usuarios el principal problema, una preocupación a la que, dicen, el gerente respondió con el compromiso de «intentar contratar más personal» mediante los presupuestos de 2018. La plataforma ya ha solicitado conocer las partidas económicas previstas para este ejercicio, así como el conjunto de cifras que permitan valorar el funcionamiento del área sanitaria. El portavoz de la plataforma, Agustín López-Rivas, recuerda que el pasado año los 700.000 euros de presupuesto se destinaron «a ladrillo» y que por el momento «no se han gastado» en las actuaciones previstas.

Otro de los datos que preocupa en el colectivo de usuarios son las derivaciones a otros hospitales de la región, de las que también han pedido datos «oficiales» a Llera. En el encuentro de ayer, éste les adelantó que en especialidades como la urología se encuentran «en un 2%», explica López-Rivas. En traumatología, les indicó, la derivación sería inexistente. No obstante, el pasado mes de marzo la diputada del PP en la Junta, Marifé Gómez, apuntaba a que en urgencias un total de 52 pacientes fueron derivados en los dos primeros meses de 2018 al Hospital de Cabueñes. «El gerente nos explicó que las derivaciones son solo cuando son cosas complejas y específicas», precisó el portavoz de SOS Hospital de Arriondas.

En materia de listas de espera, otro de los asuntos tratados, el plazo en cirugía sería de 41 días, según les trasladó ayer Llera a los representantes de la plataforma. Preocupan entre los usuarios especialidades como la oftalmología, donde «dos profesionales no pueden hacer el trabajo de cuatro».

No obstante, afrontan «con esperanza» la nueva etapa que se abre en el área sanitaria VI y dan «el margen de los cien días» a Llera. «Conoce los problemas que le indicamos y está dispuesto a solucionarlos, aunque no tiene ninguna varita mágica», valoró López-Rivas. Confían, además, en que la nueva gerencia despeje las dudas acerca del futuro del centro hospitalario. «Tenemos la esperanza de que a partir de ahora se pueda tener en el hospital una atención médica buena y que no tengamos que estar temiendo que se vaya a desmantelar», apuntó el portavoz del colectivo.