Hosteleros y comerciantes aprueban la losa sobre el río Carrocéu en Llanes Zona en la que el Consistorio llanisco plantea ubicar la gran losa sobre el río Carrocéu. / JUAN LLACA Los empresarios valoran el espacio que se crearía para acoger diferentes actividades y, sobre todo, para no perder plazas de aparcamiento en el Sablón LUCÍA RAMOS LLANES. Martes, 6 febrero 2018, 00:06

«Una gran idea, fácil de hacer realidad y con un coste asumible para el municipio». Así resumía el presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Javier Garaña, su opinión acerca del proyecto que plantean desde el Consistorio llanisco para construir una gran losa sobre el río Carrocéu en la zona de Las Marismas de la capital. La concejala de Urbanismo, la forista Marián García de la Llana, confirmaba recientemente a este diario que su departamento ya cursó la pertinente solicitud a la Demarcación de Costas para poder disponer de los terrenos donde se asentaría la construcción.

Una noticia que en la asociación que aglutina a gran parte de los hosteleros llaniscos recibían ayer con alegría. «Es una idea estupenda que conlleva un cambio total de la fisionomía del centro de Llanes para mejor. Si finalmente se materializa el proyecto del Ayuntamiento resultará un espacio público muy interesante para poder trasladar al mismo diferentes actividades que ahora es preciso ubicar, por ejemplo, en el aparcamiento del Sablón, lo que hace que se pierdan un gran número de plazas de estacionamiento muchas veces, además, en temporada alta», señalaba Garaña.

En su opinión, esta ordenación de la zona de Las Marismas «beneficiará a toda la villa». Considera, asimismo, que «el nuevo espacio que se cree revalorizará el entorno del Carrocéu y, además, podría ayudar a mitigar el problema de malos olores que la acumulación de algas provoca en numerosas ocasiones en la zona y que provoca las críticas de vecinos y empresarios». Además, desde el punto de vista empresarial, el presidente de los hosteleros indica que el proyecto, «si se hace bien y con un diseño agradable y acorde al entorno», puede tener un gran potencial de cara al turismo. «La zona ya tiene actividad y ésta mejoraría al disponer de un mayor espacio para, por ejemplo, instalar las terrazas. Puede ser un nuevo atractivo para los visitantes, al igual que otros puntos de la villa y del concejo», apostilló.

También con buenos ojos, aunque de una forma más moderada, ve el proyecto el nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes y Autónomos de Llanes (Llanescor), Raúl Herrero. «No es nada nuevo. Recuerdo que ya cuando derribaron el antiguo teatro Benavente dejaron intacta la fachada porque iba a ser la entrada a una especie de recinto ferial, aunque finalmente no se llevó a cabo la iniciativa. Desde entonces se ha vuelto a comentar la posibilidad en varias ocasiones, por lo que hasta que no veamos que esta vez va en serio, no nos lo terminamos de creer», indicó.

Reconoció que «todo lo que suponga mejorar el casco urbano de Llanes y, sobre todo, evitar la pérdida de plazas de aparcamiento en fechas de gran afluencia de gente, cuenta con nuestro apoyo». No obstante, no se mostró tan efusivo como su colega hostelero a la hora de sopesar si la gran losa puede ayudar a dinamizar la zona de Las Marismas. «En la actualidad ya hay locales hosteleros allí, aunque comerciales no, y existen pocas posibilidades de que se abran más, pues la existencia de espacios es la que es», apuntaba.

En definitiva, para Herrero la clave para que la iniciativa sea un éxito o no radica en «el uso que se le dé. Si se hace una gran obra pero luego no se aprovecha, no sirve para nada», recalcó. En este sentido, indicó que «podría ser un buen sitio, en el corazón de la villa, para celebrar algunas ferias, como la de stockaje, e incluso para instalar los hinchables para niños en Navidad». Puntualizó, eso sí, que «se trata de actividades poco molestas, si se decide mover a Las Marismas las verbenas sería trasladar el problema del Sablón».