«La imagen es deplorable. Nos perjudica a todos» Los vehículos volvieron a estacionar en el arcén del camino. / N. A. Trabajadores de los Lagos critican los problemas de tráfico generados por la falta de controladores | Operarios de la empresa Taxitur se han visto obligados a dirigir los coches que llegan al Ercina para disminuir el colapso que se produce en este aparcamiento TERRY BASTERRA COVADONGA. Jueves, 28 septiembre 2017, 02:28

«La imagen es deplorable. Nos perjudica a todos». Así se expresaban ayer varios trabajadores de las empresas de transportes y hostelería del entorno de los Lagos de Covadonga con respecto a los problemas de tráfico que se están produciendo gran parte de los mediodías desde que acabó la actividad diaria del Plan de Transporte, cuando el tiempo acompaña, en la carretera de acceso y la entrada al aparcamiento de La Tiese, que da servicio al lago Ercina.

La jornada de ayer, con un cielo azul y una temperatura que superó los 20 grados en las horas centrales del día, no fue una excepción. El cerca de medio centenar de plazas de aparcamiento de La Tiese se llenaron de turismos. Los había aparcados incluso junto a los contenedores de basura o en los espacios destinados a vehículos de uso ganadero y para minusválidos. También en la entrada al parking y en uno de los laterales de la carretera que da acceso a este estacionamiento. Esto provocó, un día más, problemas de tráfico al dejar los coches aparcados paso a un único sentido, por lo que los vehículos que se dirigían al aparcamiento tenían que dejar paso a los que salían antes de llegar a La Tiese y dar la vuelta. Y es que durante los momentos centrales de la jornada no había plazas libres en este aparcamiento, mientras que el de Buferrera, con capacidad para más de 300 vehículos, permanecía casi vacío.

¿Y cuál es el origen de esta escena que se sucede desde hace unas semanas de lunes a viernes si el tiempo acompaña? Los trabajadores de los negocios que ofrecen sus servicios en esta zona lo tienen claro. «Los reguladores tienen que estar ahora, no solo los fines de semana», aseguraba el empleado de un establecimiento hostelero. Estos trabajadores que dependen del Parque Nacional de los Picos de Europa tienen entre sus funciones cortar los accesos cuando los aparcamientos están llenos. «Si estuviesen los reguladores se estarían encargando de no dejar pasar a más coches hacia el Ercina y estarían dirigiéndolos a Buferrera para que aparcasen allí. Los problemas se producen cuando ellos no están, porque es cuando se montan los líos. La gente sube a los Lagos en coche y, si ven que el de adelante coge el camino al Ercina le siguen, y luego se encuentran con que no tienen donde aparcar porque no hay nadie en el cruce que les diga que el parking está lleno», aseguraba un trabajador de la empresa Taxitur. De hecho varios operarios de esta compañía se han visto obligados estos días a ordenar el tráfico en el acceso a La Tiese para minimizar los problemas y hacer que el tráfico no se colapsase por completo.

Alargar el Plan de Transporte

Entre estos empleados es generalizado el malestar hacia los dirigentes del Parque Nacional, ya que consideran que debe ser esta administración la que evite que se produzcan este tipo de situaciones. «Deberían tener a los reguladores más días cuando no estén los autobuses del Plan de Transporte y no ser gente de Taxitur la que se ponga a dirigir el tráfico para que no se atasque el camino», lamentaban ayer los trabajadores de las empresas que ofrecen sus servicios en el espacio protegido.

En este sentido consideran que este tipo de escenas en un espacio con la máxima protección medioambiental del país no se deberían producir, y menos con la frecuencia con la que se repiten en los Lagos. Por este motivo consideran que sería hasta favorable alargar el Plan de Transporte unas semanas más en septiembre, ya que afirman que siguen siendo muchas las personas que acuden a disfrutar de uno de los enclaves más visitados de Asturias también durante las últimas semanas del verano y las primeras del otoño.