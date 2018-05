Juan Carlos Armas deja su cargo al frente del PP llanisco en manos de Lucio Carriles Juan Carlos Armas durante un pleno en Llanes. / JUAN LLACA Asegura que su puesto como concejal y miembro del equipo de gobierno le exige dedicación total, especialmente ahora con la tramitación del PGO LAURA CASTRO LLANES. Lunes, 28 mayo 2018, 01:34

El Partido Popular de Llanes dará un cambio de rumbo. Juan Carlos Armas anunciaba ayer su retirada de la presidencia por incompatibilidad horaria con su otro cargo como concejal de Obras. El equipo de gobierno llanisco se encuentra ahora en plena tramitación del Plan General de Ordenación (PGO) y eso exige una «dedicación extra», señaló Armas.

Tras anunciarle su decisión a la dirección regional del partido, eligió como sustituto a Lucio Carriles, actual alcalde de Nueva de Llanes y número tres de la lista popular en las últimas elecciones. Su apuesta fue «bien recibida» entre los integrantes de la junta local y los afiliados llaniscos. «Es un cambio a mejor. Estamos a un año de las elecciones y creo que esta será mejor forma de relanzar el partido en Llanes», valoró Armas. «Aún no hemos decidido nada en firme, pero hacía falta alguien con ganas, que estuviera con las bases y en relación constante con la dirección regional del partido para asentar el futuro programa electoral. Hay que empezar poco a poco a moverse», explicó.

No obstante, su dimisión no está relacionada con las futuras listas. «Esto no significa que Lucio Carriles vaya a ser cabeza de cartel. Las decisiones de este tipo se tomarán entre todos a principios del año que viene», señaló Armas. Consideró que quedan doce meses de «duro trabajo y esfuerzo» por delante y «no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta». Además, el edil llanisco estaba preocupado por verse sobrepasado con ambos cargos. «O fallaba en una de las dos cosas o, presumiblemente, en las dos», confesó Armas.

Su dimisión se hará oficial el próximo miércoles con la visita a Llanes de varios diputados populares y del secretario general del partido, Luis Venta. Será entonces cuando se formalice también la toma de posesión del cargo por parte de Lucio Carriles.

Armas estuvo al frente del Partido Popular de Llanes desde el año 2004, uno después de su primera entrada en las listas para los comicios municipales. Los primeros años en el Ayuntamiento llanisco los pasó en la oposición hasta que en 2015 entró a formar parte del equipo de gobierno junto a Foro, Vecinos por Llanes e Izquierda Unida.