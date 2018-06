La jueza ordena al Consistorio llanisco que derribe la nave ganadera levantada en Porrúa La nave ganadera de Porrúa que el Consistorio debe demoler. / J. LLACA El Ayuntamiento había solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia en la que la misma magistrada declaraba ilegales las obras L. RAMOS LLANES. Jueves, 21 junio 2018, 00:08

El Ayuntamiento llanisco deberá demoler la nave ganadera levantada en Porrúa con una licencia municipal que posteriormente sería anulada por el propio Consistorio. Así lo establece la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo en un auto en el que ordena la ejecución forzosa de una sentencia dictada por el mismo juzgado en septiembre de 2017 y en la que se declaraba ilegal la construcción, como resolvió el gobierno local tras comprobar que el propietario no había presentado las preceptivas firmas de los vecinos dando su consentimiento para la obra.

Pese a que en febrero de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) confirmaba el fallo de la magistrada ovetense, el Consistorio llanisco solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia, que conlleva la demolición de la nave. Esto fue después de que los propietarios de la edificación presentasen ante el Ayuntamiento una «consulta para el cambio de uso de almacén agrícola a comercial-tienda, bar-sala degustación, garaje auxiliar a vivienda y vivienda» que en mayo recibía el visto bueno de la CUOTA. Por ello, y ante la posibilidad de que se otorgase licencia municipal para el cambio de usos, algo que imposibilitaría ejecutar la sentencia según el Consistorio, éste solicitó la suspensión de dicha ejecución.

Este argumento, sin embargo, no convenció a la jueza, quien en su auto señala que «la pendencia de un incidente judicial de imposibilidad de ejecución o trámite administrativo no constituye por sí causa de suspensión de la ejecución de sentencias». Y ello porque, según la magistrada, «no cabe la paralización de la demolición de las edificaciones declaradas ilegales por sentencia firme por la sola circunstancia de que el ayuntamiento afectado haya iniciado o esté tramitando la modificación del planeamiento urbanístico para legalizarlo». En este caso, recalca, «estamos ante un mero futurible» y, agrega, «la demolición del almacén construido no es un acto inmediato, sino que requiere tramitar el correspondiente proyecto y demás actuaciones».

Por todo esto, la titular del juzgado ordena al Consistorio llanisco la ejecución forzosa de la sentencia y advierte de la posibilidad de imponer multas de entre 150 y 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que obstaculicen dicha ejecución.