«Con el Kaype creían que iban a hallar la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones»

El exarquitecto llanisco defiende que actuó conforme a la ley cuando autorizó la ampliación del hotel y cree que nunca se debería haber demolido Ángel Rami Noguero Exarquitecto municipal de Llanes LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 11 julio 2018, 00:09

Con la tranquilidad que da saber que la justicia ha ratificado que no prevaricó ni cometió delito alguno a la hora de autorizar la ampliación del hotel Kaype, que más adelante sería declarada ilegal y demolida, el exarquitecto municipal de Llanes, Ángel Rami Noguero (Barcelona, 1944), defiende su actuación y critica la «persecución» de la que tanto él como otros funcionarios llaniscos están siendo objeto.

-La Audiencia Provincial acaba de ratificar su absolución, ¿cómo se siente?

-Contento por varias razones. Por mí, pues la absolución es lo que correspondía, pero también por comprobar que la justicia en Asturias funciona y yo soy una prueba clarísima de ello. Esto es un éxito de la justicia contra las maldades que están ejerciendo algunos esperpénticos personajes del concejo. Me alegra también porque da fuerzas a algunos funcionarios del Ayuntamiento que están siendo perseguidos como yo.

-¿Cómo han sido estos años?

-Duros. Lo que más me duele es la familia, porque yo, más o menos, podía ir aguantando el chaparrón. En un principio, cuando empezó todo en 2014, intenté escondérselo, pero era imposible. Al no tener mucho conocimientos de urbanismo, veían montañas donde yo veía que no había nada. Creo que lo pasaron peor ellos que yo, pasándolo mal yo también, claro, porque sentir como me trataba esta gente no es plato de gusto. Pero la verdad prevalece.

-En el 'caso Kaype' llegó a haber varios imputados, pero en un primer momento todos fueron absueltos excepto usted, ¿considera que fue perseguido?

-Había una operación de búsqueda de una macroorganización. Creían que iban a encontrar la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones y al final, ni había Alí Babá ni un solo ladrón. El tema es que yo quedé pendiente de juicio cuando los demás fueron absueltos por una contradicción entre dos informes, una cuestión administrativa que ni siquiera tenía que haber ido por lo penal. Hice un informe, luego me di cuenta de que estaba mal y lo corregí.

-¿Cómo puede ser que la parte ampliada del hotel haya sido demolida pero no existan responsables penales?

-La justicia dirá. Yo mantuve y mantengo, y no solamente yo, sino informes de la CUOTA y la sentencia del Contencioso Administrativo 2 de Oviedo, la misma teoría: no existe el suelo urbano no consolidado. No puede existir al no haber PGO. El suelo urbano no consolidado es un suelo que se plantea para el desarrollo de un plan, si éste no existe no hay desarrollo posible, luego no puede haber una figura de desarrollo de algo que no se puede desarrollar. Pero bueno, los tribunales estimaron eso y yo lo acato, aunque mi opinión como profesional del urbanismo sigue siendo la misma: el suelo es urbano consolidado. Además, las parcelas utilizadas eran el suelo de acceso al hotel y el aparcamiento de los clientes, eran tan hotel como el comedor.

Sin plan

-¿Cuál cree que fue el verdadero problema tras el 'caso Kaype'?

-La inexistencia de planeamiento. Al no haber norma, cualquiera puede tener un criterio y si el que lo tiene distinto al tuyo es un tribunal, vas mal, aunque sigue siendo una opinión porque no hay norma. Cuando en un municipio no hay plan, ponte a temblar, porque si estás obligado a informar una licencia, da igual cómo lo hagas, siempre será un criterio y no una norma, con lo que te pueden poner en la picota en cualquier momento.

-¿Cree que la ampliación del Kaype no debería haber sido demolida?

-Exacto. No debería haber sido demolido, pues para mí, y como criterio válido, el suelo urbano no consolidado no existe sin plan y, por tanto, era suelo urbano consolidado.

-¿Se arrepiente de haber otorgado las licencias?

-En absoluto. No me puedo arrepentir porque yo creo que los informes fueron hechos de acuerdo con la legalidad, según mi leal saber y entender.

-Las acusaciones señalaron que las parcelas no tenían servicios.

-Tenían servicio de acceso, pues es por donde entraban los coches, y además la red de saneamiento incluso atravesaba una de ellas por su esquina noroeste, pues al lado hay una estación de bombeo de aguas residuales y la tubería pasaba por debajo del terreno. El TROTU dice que para ser suelo urbano hay que tener servicios de agua, alcantarillado, acceso rodado y electricidad, pero que si falta alguno, pueden ser considerados suelo urbano todos aquellos que formen parte de un área consolidada al menos en dos terceras partes del total. Y ésta lo cumplía, lo señaló incluso la CUOTA en diferentes informes. Un tribunal también dice que no existe suelo urbano no consolidado al no haber plan, pero hay otro que dice que sí lo hay. Estas son las diferencias que hay entre los tribunales cuando no hay norma, y por eso mismo había gente que quería meterme a mí en la cárcel. No hice nada que fuera contra ninguna legislación, son todo especulaciones aprovechadas por la gente que está dominando el Ayuntamiento, que es, presuntamente, una especie de protuberancia de Avall.

-Precisamente, durante el procedimiento se ha aludido varias veces a la ausencia de Plan General para señalar lo complicado del asunto, ¿se podría haber evitado todo esto si Llanes tuviese PGO?

-Evidentemente. Sin duda. Si se hubiera aprobado el PGO, incluso si no hubieran desistido del que estábamos haciendo en el Ayuntamiento -el cual, por cierto, están siguiendo muy de cerca los actuales redactores-, esto se hubiera resuelto.

-La historia se repite con otra ampliación, esta vez del camping María Elena, en cuyo procedimiento también está siendo investigado.

-Viene todo de lo mismo. Esto es como dice el Cholo Simeone: pienso partido a partido. El primero está ganado dos a cero y éste confío en ganarlo también, pues es la misma problemática, aunque de menor envergadura.

Aguas turbulentas

-¿Cree que este tipo de procedimientos pueden convertirse en una 'moda' en Llanes de seguir sin plan?

-Creo que la actuación de la justicia ha sido tan clara y tan rotunda que se lo van a pensar antes de hacer algún tipo de actuación contra un funcionario sin tener la absoluta razón, pues no habiendo plan, incluso las acusaciones pueden ser tan ciertas o inciertas como los informes. No hay plan para nadie y todos pueden estar acertados y equivocados. Lo que pasa es que hay algunos que en estas aguas turbulentas se manejan muy bien, porque no les interesan las aguas claras, sino cuanto mas enfangadas mejor. Ahí esconden todas sus cosas y a esos les da igual que haya o no haya plan, atacan porque está en su ADN. Su ADN no es de hacer, es de destruir.

-¿Quiere decir que detrás del 'caso Kaype' había motivaciones personales?

-Yo creo que había un interés particular para asaltar el Ayuntamiento. El Consistorio lo asaltaron, presuntamente, con dos banderas negras: la de cargarse el Kaype y la de cargarse el PGO que estábamos haciendo. El que están haciendo ahora es tan restrictivo que aumentará el valor del suelo, no habrá superficies para servicios y al bajar los ingresos municipales por la disminución de las licencias habrá que subir impuestos para mantener los servicios. Entre la pérdida de empleo y el hecho de que con lo sucedido con el Kaype la gente se lo pensará dos veces antes de construir un hotel el Llanes, pues es territorio apache, el panorama que se avecina es terrorífico.

-¿Va a exigir responsabilidades?

-Está todo tan reciente que no lo sé todavía, pero sí sé que exigiré que se me paguen los gastos judiciales.