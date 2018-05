«Lastra será muy bueno en lo suyo, pero que no venga a darnos lecciones de la mar» La compuerta que cierra el puerto deportivo de Llanes. / JUAN LLACA L. RAMOS LLANES. Domingo, 6 mayo 2018, 00:59

El anunció que hacía hace dos semanas en la Junta General el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, de que será la empresa Tragsa quien gestione la compuerta del puerto de Llanes no ha caído bien en la Cofradía de Pescadores Santa Ana. No tanto por las manos en las que el Principado pretende poner el manejo de la barrera, sino por «las formas» en que el consejero explicó su decisión.

Durante su comparecencia, Lastra indicó que la gestión de la compuerta del puerto pesquero «no es coger el mando y apretar unos botones» y recordó que «conlleva una responsabilidad». Unas palabras que los pescadores llaniscos interpretaron como un cuestionamiento a su capacidad para hacerse cargo de la infraestructura. «Parece que quiere dar a entender que somos tontos», afeó el patrón mayor, Ángel Batalla, y apuntó que «el consejero será muy bueno en lo suyo, pero que no venga a darnos lecciones sobre la mar, pues nosotros somos quienes mejor sabemos cómo está y las previsiones que hay». Recordó que los pescadores se ofrecieron a gestionar la compuerta «de forma gratuita» y aseveró que no están en contra de que lo haga una empresa, siempre y cuando «lo haga desde ya. Queremos que este servicio funcione de una vez», insistió. Y volvió a recordar que si se hiciera realidad su petición de ampliar el puerto pesquero, «la compuerta no sería apenas necesaria».