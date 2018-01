Lastra se compromete a desbloquear la senda que unirá Lastres y La Griega La senda unirá la playa de Lastres, en primer término, y el arenal de La Griega, ambos en el concejo de Colunga. / NEL ACEBAL El consejero se pondrá en contacto con el Ejecutivo central para saber qué documentación tiene que hacerles llegar para ceder los terrenos necesarios LUCÍA RAMOS LASTRES. Viernes, 5 enero 2018, 00:05

La senda peatonal entre las playas de Lastres y La Griega, en el concejo de Colunga, podría ser pronto una realidad, después de más de una década de espera. Así se desprende del compromiso que ayer lograron arrancar al consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado, Fernando Lastra, el regidor colungués, el socialista Rogelio Pando, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Lastres y Luces, José Ángel Moro, durante una reunión que los tres mantuvieron por la mañana en Oviedo.

Durante el encuentro, el representante vecinal hizo especial hincapié en cómo la senda se encuentra desde hace un tiempo bloqueada debido, «según dicen los diputados del PP, a que el Principado no cede los terrenos necesarios» para poder seguir adelante con un proyecto que el Gobierno central ya aprobó en 2014 y que cuenta con un presupuesto de 1.439.843,25 euros. «El consejero reconoció que debido a que hace pocos meses que llegó al cargo, no estaba del todo al corriente acerca de este asunto. No obstante, se comprometió a estudiarlo, así como a ponerse en contacto con el ministerio correspondiente para informarse sobre la documentación necesaria para completar el trámite de desafección de los terrenos», relataba a este diario José Ángel Moro, poco después de la reunión. De esta forma, agregó, «desde el Gobierno central ya no tendrán excusas para posponer durante más tiempo la actuación».

Precisamente son tantos los años que los llastrinos llevan esperando por una senda a la que ya se hacía referencia en un convenio firmado entre los gobiernos autonómico y nacional en 2004, que pese a la determinación manifestada por Fernando Lastra, el presidente de la asociación vecinal todavía se muestra receloso. «Las palabras y el compromiso del consejero nos dan esperanza, pero hasta que no vea que efectivamente comienzan a moverse unos y otros, no me lo creeré del todo, pues ya en 2009 el entonces delegado del Gobierno, Antonio Trevín, aseveró que la senda era una obra prioritaria», apuntó Moro.

El proyecto, según explicaba hace un año a los vecinos el portavoz municipal de Foro en el Consistorio colungués, Miguel Hornillos, consiste en la construcción de una senda costera de aproximadamente un kilómetro de longitud que unirá las playas de Lastres y La Griega y discurrirá cerca de la carretera AS-257. Tendrá, además, tres miradores, un puente de madera sobre el río Astuera y unas setenta plazas de aparcamiento ampliables.

Maleza en el paseo

El representante vecinal también aprovechó la reunión con el consejero para hacerle llegar el malestar de sus paisanos respecto al estado en que se encuentra el paseo que va desde San Antonio al Descanso, a la entrada de Lastres. «Es la única zona de paseo que tenemos en la localidad y lo cierto es que está de pena. La maleza y los eucaliptos la han invadido y la carretera presenta hundimientos en algunos puntos», explicaba Moro, quien reconoció que no sabe a ciencia cierta si los terrenos circundantes son públicos o privados. «Si son de titularidad pública, dependen del Principado, con lo que pedimos que solucionen el problema y adecenten la zona, y si son privados, deberían exigir al propietario que retire tanto los árboles como la maleza, pues llega a tal punto que impiden hasta disfrutar de las bonitas vistas del acantilado y la playa», manifestó.