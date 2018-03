Llanes aprueba un reglamento para asegurar sus bolsas de empleo Alfonso Miyares reproduce la banda sonora de 'La historia interminable' con su móvil, en alusión a las repetidas prórrogas del contrato de mantenimiento del alumbrado público. / NEL ACEBAL Se trata de un requisito fundamental que hasta ahora no se cumplía y que motivó el recurso por parte de UGT de unas plazas de administrativo LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 15 marzo 2018, 08:03

Se hizo esperar, pero el Pleno ordinario celebrado en la tarde de ayer en el Consistorio llanisco fue intenso. Durante las más de seis horas que duró la sesión, hubo tiempo de sobra para que los concejales de unos y otros grupos se cruzasen reproches y acusaciones, como viene siendo habitual. No obstante, la mayoría de las cuestiones salieron adelante sin contratiempos.

Fue el caso de la aprobación de un reglamento regulador de la selección de personal no permanente y del funcionamiento de las bolsas de trabajo con el que el equipo de gobierno pretende asegurar la puesta en marcha de este tipo de iniciativas y evitar futuras impugnaciones por la ausencia de este requisito fundamental. Según recordó el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), «la última bolsa para personal administrativo, a la que estaban apuntadas más de 300 personas, fue recurrida por UGT porque no había un reglamento genérico». Un reglamento que, afeó, este mismo sindicato no exigió a los gobiernos anteriores y sin el cual el Consistorio no puede convocar nuevas bolsas de empleo, pese a que «hacen mucha falta».

En la tarde de ayer también se dio el visto bueno inicial a «un protocolo de prevención y actuación ante posibles situaciones de acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y ante cualquier discriminación en el ámbito laboral del Ayuntamiento de Llanes, así como una nueva prórroga forzosa del mantenimiento del alumbrado público en los edificios municipales. Según indicó el concejal de Contratación, el popular Juan Carlos Armas, la ausencia de interventor y vicesecretario interventor está retrasando la puesta a punto de los pliegos para sacar a licitación un contrato mixto, de suministro y mantenimiento, que tendrá una vigencia de diez años, un coste de nueve millones de euros y contará, además, con una inversión cercana a los tres millones para mejorar el alumbrado del concejo.

'Machi' y Ramón Sobrino

En lo que también se pusieron de acuerdo los miembros de la corporación llanisca fue en dos cuestiones que pretenden rendir homenaje, en vida, a sendos personajes muy queridos por los llaniscos. Se trata de Antonio Batalla 'Machi', quien contará próximamente con una plaza a su nombre en el barrio de Bustillo tras aprobarse ayer de forma definitiva la propuesta iniciada por la asociación de vecinos de la zona, y del médico y exalcalde Ramón Sobrino. En este caso, el Pleno acordó iniciar un expediente para nombrar al galeno hijo predilecto y ponerle su nombre a la avenida que une la capital del concejo con la localidad de Poo.