Llanes insiste en que sí hay pruebas de la titularidad pública de San Antolín La finca, de propiedad privada, en la que está incluida la iglesia de San Antolín de Bedón, en la localidad llanisca de Naves. / JUAN LLACA La edil de Cultura señala «documentos clave» y defiende que el Principado le mostró su «disposición a asumir la iglesia si antes lo hacía el Estado» GLORIA POMARADA LLANES. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:11

La resolución del Estado por la que esta misma semana reafirmaba su incapacidad de emprender la vía judicial para reclamar la titularidad de la iglesia de San Antolín de Bedón, por falta de documentos acreditativos, no convence en el Ayuntamiento de Llanes. La postura defendida por el gobierno local ha sido en todo momento la de «luchar por la titularidad», una batalla que no ha despertado el entusiasmo del Principado. De hecho, tras la reunión mantenida este lunes en Madrid por el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, y el director general de Bellas Artes del Ministerio, Luis Lafuente, el Ejecutivo regional insistía en su intención de apostar de forma prioritaria por la conservación del templo, así como la continuación de las «gestiones con los poseedores de la propiedad, al objeto de acordar la regulación de las visitas en los términos establecidos en la normativa de Patrimonio Cultural».

Para la edil de Cultura llanisca, Marisa Elviro, el primer paso a dar es el de la obtención de la titularidad de la iglesia románica, una acción a la que el Estado se ve abocado por dos vías. Si no existen titulares privados y el Estado tampoco es el propietario, tal y como defienden, se trataría de un bien mostrenco. En este caso, añadía ayer, «cuando la titularidad no está establecida la ley dice que corresponde al Estado».

«Es importante que un bien público no pase a manos privadas», insistió Elviro. La concejala señaló que la pretensión del Ayuntamiento fue respaldada por el Gobierno regional en una «conversación en la que dijeron que estaban dispuestos a asumir la titularidad, pero antes debería hacerlo el Estado y transferirlo al Principado».

«Por muy Estado que sea no puede cerrar la puerta a la vía judicial», recalcó la edil ante la decisión del Ministerio, irrevocable de no aparecer documentación. «Para que el Estado pueda actuar es necesario un documento que avale esa propiedad y en los estudios hechos no se ha localizado», argumentaban el jueves a EL COMERCIO fuentes ministeriales, después de que un estudio conjunto de Cultura, Hacienda y Patrimonio en el que detectaron que «no es del Estado».

«Si les falta documentación, yo se la facilito toda», afirmó Elviro, quien apuntó a la existencia de cuatro archivos «clave». Uno de ellos, explicó, es el relativo a la desamortización de la iglesia y la finca durante el Trienio Liberal (1820-1823), un segundo acreditaría que la propiedad se vendió en 1871 «a excepción de la iglesia», mientras que en el Registro de Llanes existirían documentos en el mismo sentido. «Esa documentación consta en el Estado y, de hecho, se ha sacado del propio archivo de Hacienda. Son dos cajas de expedientes, hay muchos y muy contundentes», aseveró.

Sostuvo, además, que en 2014 la administración central «llegó a reconocer que era suya en el Congreso» a interpelación de Gaspar Llamazares. Sin embargo, recordó, la Abogacía del Estado aplicó la doctrina de los actos propios, por la cual «no pueden desdecirse a sí mismos». «San Antolín es como el caso de un hijo ilegítimo al que el padre no quiere dar los apellidos», lamentó Elviro.