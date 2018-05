El PGO de Llanes recibe 613 propuestas antes del inicio de las alegaciones El equipo redactor con concejales del PSOE y el edil no adscrito. La fase «oficial» arranca hoy con debate sobre el modelo económico, que el equipo redactor dice «condicionar pero no definir» GLORIA POMARADA LLANES. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:16

El futuro Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes reunió ayer a entidades vecinales, ciudadanos y representantes de sectores como la construcción en una sesión doble de participación que abre un nuevo periodo, el que concluirá con un «documento en detalle». Y detalles fueron precisamente lo que demandaron los participantes, con dudas que abarcan desde la naturaleza de los suelos hasta el futuro de terrenos situados en la franja costera o la propia parcela de La Talá, una de las incógnitas aún no definidas en el documento de prioridades ya aprobado en el pleno. El equipo redactor integrado por la UTE Andrés + LL. Masiá y Planz Planeamiento Urbanístico reiteró que «de forma premeditada» han optado por «no entrar en la clasificación de los tipos de suelo porque no es el momento, interesa más ver si el modelo es válido para Llanes». «Una parte importante del concejo aboga por lo que nosotros traemos aquí», defendieron los técnicos sobre un documento de prioridades que apuesta por «crecer dentro de las estructuras ya existentes».

Para definir ese modelo, el equipo redactor dice haberse basado en las 613 aportaciones recibidas hasta la fecha, antes de que comience el periodo «oficial» de alegaciones. Hoy precisamente se abre la fase de exposición pública, en la que se podrán presentar los escritos de alegación en el registro municipal hasta el próximo 26 de junio. En paralelo, el equipo redactor invitó ayer a los participantes a hacer constar sus sugerencias en las sucesivas reuniones de trabajo. También a los sectores económicos extendieron la propuesta: «El interés es que ambos pongan argumentos encima de la mesa, se escuchen mutuamente y puedan contrastar», dijo Javier Arbuniés, del equipo de participación.

«Ninguna injerencia política»

Los posibles efectos de limitar los crecimientos o la apuesta por un «nuevo modelo turístico» son algunas de las preocupaciones manifestadas por el sector turístico y la construcción que los redactores trataron de despejar. «El plan fomenta determinadas dinámicas del territorio y frena o restringe otras. Condicionamos muchos sectores, pero no definimos su política, porque además es una economía de mercado», sostuvo el arquitecto Gregorio Vázquez. Rechazó, además, que haya existido hasta la fecha «ningún tipo de injerencia» política. «Hemos trabajado bien, pedimos desde el inicio como condición del encargo esa libertad para hacer nuestra propia lectura del concejo y de sus problemas», afirmó Vázquez.

También ayer se produjo el primer encuentro a solas entre equipo redactor y grupos de la oposición. «Llega un poco tarde, lo habíamos solicitado hace dos meses», lamentaron desde el PSOE. Sobre el contenido del plan, no convence a los socialistas el «priorizar el sector primario» sobre otras actividades, mientras que el edil no adscrito, Alfonso Miyares, duda sobre las líneas para fijar población y echa en falta una «visión política» que acompañe al ordenamiento del territorio. «Quieren fijar población en los pueblos con el sector primario, ese tema no me lo acabaron de aclarar», valoró. Tanto socialistas como Miyares estudian ya posibles alegaciones al documento de prioridades del futuro PGO.

En cuanto a plazos, el arquitecto Gregorio Vázquez explicó que «la idea es tener a finales de año un documento de propuesta para la aprobación inicial». A pesar de que esa previsión «cumple el pliego», el urbanista reconoció que, a un año de las elecciones municipales, «el programa está ajustado respecto a la legislatura política».