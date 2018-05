El PGO de Llanes sigue adelante con discusión por el modelo económico El alcalde concluyó la votación del documento con un «es un día histórico» para Llanes. / NEL ACEBAL El cuatripartito sostiene que «no se puede decir que no se apuesta por el turismo» y carga contra el informe del secretario, que encuentra puntos de «dudosa legalidad» GLORIA POMARADA / GUILLERMO FERNÁNDEZ LLANES. Sábado, 19 mayo 2018, 00:34

El nuevo urbanismo de Llanes dio ayer su primer paso en firme con la aprobación en el pleno del documento de prioridades del Plan General de Ordenación (PGO). Con los votos a favor del cuatripartito -Foro, PP, Vecinos por Llanes e Izquierda Unida- y el rechazo de la oposición -PSOE y el edil no adscrito, Alfonso Miyares- el texto redactado por la UTE Andrés + LL. Masiá y Planz Planeamiento Urbanístico entra ahora en la tercera de las seis fases previstas. Un escenario en el que se abre la discusión acerca de líneas como el modelo de actividad económica que plantea el nuevo ordenamiento o los efectos que la apuesta de «consolidación» frente a crecimiento pudieran tener en el precio del suelo. Esos fueron precisamente los puntos que la oposición pidió aclarar al cuatripartito durante la sesión plenaria, en la que tanto PSOE como Miyares afearon al equipo de gobierno el «escaso» tiempo otorgado para el análisis de un documento de 440 páginas que recibieron la pasada semana.

La edil de Urbanismo y teniente de alcalde, Marián García de la Llana (Foro), recordó a los grupos que este 'embrión' del futuro PGO «no es vinculante» y «todo puede cambiar». En su exposición de las virtudes del plan destacó la decena de ejes que esboza el texto, desde la protección del paisaje a la movilidad o el modelo turístico. En este sentido, y ante las dudas del PSOE por el cambio de estrategia que observan en el texto, De la Llana aseguró que «nadie puede decir que no se quiera apostar por el turismo». Esa apuesta se recoge en el texto urbanístico en fórmulas como la de generar «más valor» con «menos demanda» y «reposicionar» el concejo para convertirlo en un «referente ecoambiental». Llanes, señala el equipo redactor, es actualmente una «zona turística madura» pero «ambientalmente amenazada».

Para el portavoz del PSOE, José Herrero, el modelo existente hasta la fecha «ha tenido cierto éxito económico, pues Llanes es el único concejo del Oriente con crecimiento». La del cuatripartito, añadió, es una propuesta «radical» y «confunden cuestiones ideológicas con realidades prácticas».

El alcalde Enrique Riestra dice que el secretario «se extralimita en sus funciones»

Otro de los motivos de la confrontación llegó de la mano del informe del secretario municipal -ausente ayer por días propios-. «Se extralimita en sus funciones», afirmó el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes). El funcionario apuntaba en ese análisis jurídico a aspectos de «dudosa legalidad» y a la posibilidad de que «con una política tan austera en la creación de suelo» se fomenten «bolsas a precios privativos». Apreciación esta última que respalda el PSOE: «El suelo se va a encarecer y el precio de la vivienda, incluso el alquiler, se van a disparar», dijo Herrero.

«Esta legislatura no va a ser»

La participación ocupó también buena parte del debate plenario con dos posturas enconadas: la oposición acusa al cuatripartito de «ignorarles» y los grupos en el gobierno afean al PSOE que la redacción del plan de 2015, elaborado bajo el mandato socialista, estuvo marcada por el «autoritarismo». «Vais camino de hacer lo mismo», afeó el edil no adscrito a los que fuesen sus compañeros en el gobierno. Miyares les censuró también el «ir a calzador porque hay intereses de sacarlo adelante pronto». No obstante, el concejal Javier Ardines (IU) indicó que la aprobación definitiva «corresponderá a futuras corporaciones». «Somos conscientes de que esta legislatura no va a ser», dijo.

Participación con los llaniscos

También ayer, una vez aprobado el documento, tuvo lugar la presentación a los vecinos y entidades del concejo de las líneas maestras del futuro PGO. En una sesión celebrada en el instituto de Llanes en la que participaron más de 200 personas, los miembros del cuatripartito y del equipo redactor respondieron a las preguntas anónimas -se empleó un formulario- acerca de cuestiones como la circunvalación de Posada o los defectos del plan de 2015. El 29 de mayo se celebrará una nueva jornada informativa abierta a la ciudadanía y será entonces cuando se exponga la cartografía.