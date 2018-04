Llanes volverá a pedir al Principado que asuma los pagos de las escuelas Votación de la moción para trasladar al Principado las competencias de las escuelas de 0 a 3. / NEL ACEBAL El cuatripartito insiste en que la competencia no es municipal y defiende la continuidad del servicio, cuyas matrículas prevén abrir «hoy por la mañana» GLORIA POMARADA LLANES. Miércoles, 25 abril 2018, 00:07

El futuro de la escuelas de 0 a 3 de Llanes vuelve a estar en manos del Principado apenas cuatro días después de que la Consejería de Educación expresase al alcalde Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) su imposibilidad de hacerse cargo de las indemnizaciones y de los nuevos salarios de las trabajadoras por cuestiones «jurídicas y económicas». Sin embargo, el cuatripartito no se da por vencido y en el pleno ordinario celebrado ayer, tras más de dos horas y media de discusión con las escuelas de Posada y Llanes como punto principal, la decisión adoptada por mayoría era la de reiterar su petición ante el departamento que dirige Genaro Alonso.

Con este nuevo paso, el Ayuntamiento pretende obtener de la consejería una «confirmación por escrito» de la negativa expresada en la reunión del viernes entre el regidor y el director de Planificación, Roberto Suárez Malagón. «O igual nos sorprenden y nos echan una mano», apuntó Riestra. No obstante, durante la sesión plenaria indicó también que intuyen que el Principado «nos va a dejar en la estacada». «Tenemos que intentarlo todo y después ver la manera de conseguir el dinero», expresó por su parte la teniente de alcalde, Marián García de la Llana (Foro).

La moción para llamar de nuevo a la misma puerta, esta vez con acuerdo plenario, fue presentada por Izquierda Unida y contó con el respaldo de los concejales del cuatripartito (Vecinos por Llanes, Foro, PP e IU), la abstención del edil no adscrito, Alfonso Miyares, y el voto en contra del PSOE.

La reclamación al Principado no fue, no obstante, la única moción relativa a las escuelas aprobada durante la sesión plenaria. Justo antes de dar luz verde a la propuesta de IU, el cuatripartito había sacado adelante otra moción presentada por Vecinos por Llanes que incluye un estudio de viabilidad del servicio, el apoyo a su continuidad y la depuración de responsabilidades en el conflicto. Sin embargo, esta proposición quedará «sobre la mesa», dijo el alcalde, hasta que Educación emita su veredicto.

Con ese 'plan b' en la recámara, las críticas de los miembros del cuatripartito fueron dirigidas a lo que consideran una «competencia impropia» que no debería recaer en el Ayuntamiento. El origen del cambio y su responsabilidad fue precisamente el arma arrojadiza que ayer protagonizó los turnos de palabra de los ediles. Comenzó su intervención la portavoz socialista Sandra García con una exposición del origen del problema, que se remonta a 2011 con el PSOE en la alcaldía, y recriminando al cuatripartito que hubiese recurrido a la vía judicial en lugar de a la negociación. «La indemnización no sería tal si se hubiera acordado hace dos años», reprochó. Actualmente, un informe del abogado consistorial fija en 770.297,92 euros los atrasos que se deben abonar a las trabajadoras, mientras que el aumento salarial anual a percibir sería de 192.564,48 euros.

Por su parte, Riestra acusó a la portavoz del PSOE de omitir periodos en su cronología de los hechos. Así, el alcalde recordó que en 2011 una sentencia reconoce el derecho de los trabajadores a adscribirse al convenio colectivo del personal del Ayuntamiento, pero no fue hasta noviembre de 2012 cuando se llevó a pleno. «No hubo mucha prisa por parte de UGT ni de los trabajadores de que se cumpliese su sentencia», apuntó. En esa sesión plenaria, el documento aprobado señalaba que las retribuciones serían «acordes a la tabla salarial del Principado», indicó el primer edil. Sin embargo, insistieron desde el cuatripartito, esa resolución no se llegó a publicar en el BOPA. El 28 de mayo de 2015 -«cuatro días después de las elecciones con los números que arrojaron», insistió Riestra- se presentó «una demanda de UGT en nombre de los trabajadores» en la que «se basa en la no publicación». Asimismo, las sentencias «recogen como núcleo de fallo esa no publicación en el BOPA», refirió. También lamentó la «negativa de UGT a firmar nada, que se hubiera podido sacar en el BOPA» con posterioridad. «Se nos negó la posibilidad de defensa», dijo.

Así las cosas, el Ayuntamiento defendió ayer su apuesta por las escuelas de 0 a 3 y, finalizada la sesión plenaria, Riestra indicó que el periodo de matriculación se abrirá «mañana -hoy- por la mañana».

En el pleno también se dio luz verde, por unanimidad, al estudio de implantación de una nave ganadera en La Borbolla. En ruegos y preguntas, el PSOE se interesó por el estado de las obras de la calle Pidal, «paralizadas», y la situación de la fundación Faustino Sobrino.