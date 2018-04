Llanes vuelve a paralizar las matrículas en las escuelas de 0 a 3

Varios padres y madres salen con sus hijos pequeños de la escuela de Educación Infantil de Llanes. / JUAN LLACA

El Consistorio está a la espera de mantener una reunión con el Principado para abordar el pago de las indemnizaciones a las trabajadoras

Un año después, la situación se repite. La confusión y la incertidumbre se apoderaban esta semana de nuevo de los padres y trabajadores de las escuelas de 0 a 3 años de Llanes y Posada tras conocerse que el Ayuntamiento había decidido volver a paralizar la matriculación para el próximo curso. La razón, como ya pasó en 2017, está en una sentencia favorable a las trabajadoras de los centros y que conlleva el abono, por parte del Ayuntamiento, de una importante indemnización. Desde el equipo de gobierno se encuentran a la espera de que la Consejería de Educación del Principado concierte una reunión para abordar el asunto.

La pasada semana EL COMERCIO adelantaba que el Tribunal Supremo daba la razón de forma definitiva a las directoras de sendas escuelas en su reclamación de que se les aplicase el convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento. Esto supone el abono de una serie de atrasos que se debe a las profesionales y que el Consistorio cifra en casi 800.000 euros, contando a las trece educadoras que también reclaman ser incluidas en el convenio y cuyo proceso judicial todavía no terminó.

El cuatripartito hacía pública este lunes la falta de respuesta por parte del Principado a una reunión solicitada el 6 de abril con representantes de la Consejería de Educación para abordar precisamente este asunto. Ya en abril de 2017, tras conocerse una sentencia en el mismo sentido, pero del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el gobierno local reclamó al Ejecutivo asturiano que se hiciese cargo tanto de las indemnizaciones como del incremento salarial que se deberá aplicar a las trabajadoras a partir de ahora, pero la respuesta fue negativa.

Entonces desde el Ayuntamiento también optaron por paralizar la matriculación en los centros e incluso advirtieron de la posibilidad de que el servicio se dejase de prestar, pues las arcas municipales no podían hacerse cargo de las sumas que se debe abonar a las educadoras. Tras la negativa del Principado, quien recordó que fue el Pleno municipal el que decidió aceptar el cambio del convenio, el equipo de gobierno daba marcha atrás, reabría el proceso de matrícula y garantizaba la continuidad de las escuelas al menos durante un curso más, el presente.

Ahora, la situación se repite y los padres y madres de los pequeños aseveran que no saben a qué atenerse. El periodo recomendado, que no obligado, por el Principado comenzaba este lunes y se prolongará hasta el próximo 27 de abril. Es el plazo que utilizan la gran mayoría de los centros de Educación Infantil de la región, pues permite conocer con margen suficiente el volumen de niños matriculados y, de esta forma, organizar los grupos y designar al profesorado correspondiente. En Llanes, sin embargo, quienes acudían estos días a iniciar los trámites, se encontraban con que no es posible aún.

«No sabes a qué atenerte»

«Esto está fatal, nos genera mucha preocupación, sobre todo a los padres que trabajamos. ¿Qué hago? ¿Me lo llevo conmigo? No nos pueden tener así, pues ya no sabemos qué va a pasar y no podemos siquiera organizarnos», criticaba ayer, a la salida de las clases, la llanisca Gema Mijares. De la misma opinión era Sara Borbolla, quien reconocía que en su caso, una posible supresión del servicio o el retraso en la matriculación no le afectaría, ya que su hija pasará en septiembre al colegio. Sin embargo, tras los nervios vividos el pasado año, se solidarizaba con el resto de progenitores. «Te quedas en ascuas, pues no sabes si buscar otro sitio o si al final se va a solucionar», reconocía.

Mucho más crítica se mostraba Ainara Zarandona, quien instaba a los gobernantes «a ponerse a trabajar ya para buscar una solución al problema. No pueden estar haciendo estas cosas cada vez que hay un contratiempo, pues en Llanes necesitamos las escuelas de 0 a 3 y si hace falta, saldremos a defenderlas», aseveró.