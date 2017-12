Los llastrinos piden «una solución» a los cortes de luz

Más de doce horas permanecieron ayer en Lastres sin luz. «La corriente se fue a eso de las nueve y media de la noche del martes, cuando empezó la tormenta, y aunque de madrugada volvió y marchó varias veces, el suministro no se recuperó totalmente hasta las once de la mañana de hoy -por ayer-», explicaba el joven Iván Balbín, camarero en el Mesón del Pescador. Para el negocio, apuntó, «los cortes de luz suponen un problema, pues no funcionan máquinas como el lavavajillas o la cafetera e incluso se desconfigura la caja», indicó.

El joven llastrín recalcó también que, ya en su casa, pasó «una noche muy fría», pues a la bajada en las temperaturas provocada por la borrasca 'Bruno' se sumó el hecho de que la calefacción no funcionase.

En otros puntos de Lastres el sentir era similar. «Toda la noche sin luz en pleno siglo XXI, cuando en ninguno de los pueblos de alrededor pasó nada. Esto no es normal», criticaba Florentino Rodríguez, vecino de la localidad. No es la primera vez que sucede algo similar en los últimos meses, aseveró. «Cada vez que hay algo de tormenta, nos quedamos sin suministro. Los transformadores de que disponemos en el pueblo son ya muy antiguos, pero nadie se preocupa por cambiarlos ni por darnos explicaciones», lamentó.

También Violeta , otra residente en Lastres criticó la situación a que se enfrentan ella y sus paisanos. «Necesitamos que nos den una solución ya, pues no podemos seguir así. Hay gente conectada a máquinas cuya salud peligra y, por ejemplo, en estas fechas son muchas las familias que guardan bastantes productos en la nevera y los pierden», indicó.