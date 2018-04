La localidad parraguesa de Cofiño tiene el segundo mejor hotel de España Equipo del hotel PuebloAstur con el premio concedido por TripAdvisor, ayer en Cofiño. / JUAN LLACA Los usuarios de PuebloAstur otorgan al complejo un premio que reconoce su calidad como establecimiento de lujo y atención al cliente G. P. ARRIONDAS. Viernes, 6 abril 2018, 00:13

El segundo mejor hotel de España y el decimonoveno de Europa, el tercer mejor hotel de lujo del país y el vigésimo quinto del continente y el decimotercero en atención al cliente. PuebloAstur, en la localidad parraguesa de Cofiño, se sitúa en el 'top 25' de los establecimientos hoteleros de la web de reseñas TripAdvisor, ranking elaborado a partir de las opiniones de sus usuarios. Ayer, el 'eco-resort' de cinco estrellas recibía el distintivo de manos de directivos de la compañía y autoridades del Principado, entre ellos el consejero de Turismo Isaac Pola, el viceconsejero del ramo, Julio González Zapico, o la directora del Idepa, Eva Pando. Con solo dos años de andadura, Pola destacó el hecho de haber alcanzado el premio «en tiempo récord y con naturalidad». El complejo turístico de Cofiño es para el consejero una «máquina tractora del turismo rural que en Asturias está mostrando un comportamiento especialmente relevante». En este sentido señaló que en los dos primeros meses de 2018 el número de turistas aumentó un 31% y el de pernoctaciones un 18,5%.

El éxito del turismo rural asturiano radica para la directora de Destinos de Tripadvidor, Leire González, en la calidad. «Cada vez más se trabajan destinos internacionales y de mayor calidad, la línea es la correcta», destacó. Por su parte, desde PuebloAstur explican sus propios logros por la «honestidad». «Estamos en un pueblito de veinte habitantes, no vendemos cosas que no son las auténticas de aquí. Hemos demostrado que lujo y pueblo no son antagónicos», afirmó el director del hotel, Kiko Lamata. El reto pasa ahora, señaló, por renovarse de cara a la nueva temporada, pues «esto marca un antes y un después». Por lo pronto, adelantó, introducirán nuevos menús en el restaurante y tratamientos en el spa.