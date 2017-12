Malestar en Amieva, Peñamellera y Onís por el reparto de las ayudas de los Picos El barrio cangués de La Morra, en la margen izquierda del río Güeña, será reformado. / JUAN LLACA Los alcaldes critican que Cabrales y Cangas de Onís se llevan más del 80% de los fondos y estos recuerdan que son los que más territorio aportan LUCÍA RAMOS LLANES. Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:30

«Una tomadura de pelo». Así se referían ayer varios alcaldes de los concejos de los Picos de Europa a las subvenciones que cada año se reparten en las áreas de influencia del Parque Nacional. Unas ayudas que, «un año más, se quedan principalmente en Cangas de Onís y Cabrales», criticaban desde Amieva, Peñamellera Alta y Onís. Efectivamente, según pudo saber este diario, los técnicos de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente proponen que los proyectos presentados por los ayuntamientos cangués y cabraliego se lleven este año 172.388 euros, lo que supone más del 80% del total reservado para los concejos asturianos.

Así, para recuperar y urbanizar la margen izquierda del río Güeña en el barrio de La Morra, Cangas de Onís percibirá 95.000 euros -el máximo establecido- de los 172.338,12 en los que está presupuestada la actuación. Cabrales, por su parte, recibirá 77.388, 06 para hacer frente al coste de tres actuaciones: el acondicionamiento y pavimentación de espacios públicos en La Molina, el equipamiento de la antigua casa del médico para reconvertirla en Casa de la Montaña y la renovación del alumbrado público de Carreña para mejorar la eficiencia energética. «Los tres son proyectos muy necesarios para el concejo», recalcaba ayer el regidor cabraliego, el popular Francisco González, quien recordaba que «Cabrales es el único municipio que tiene población dentro del parque y el que más territorio aporta. Es decir, somos quienes más padecemos las restricciones y es lógico que recibamos una mayor compensación económica», manifestó.

No obstante, el resto de regidores de la zona no están del todo de acuerdo y ayer manifestaban su «hartazgo» respecto a lo que consideran un trato desigual «que dura ya años». Cansancio al que ayer se sumaba la indignación al conocer el reparto planteado por los técnicos del Principado. Un reparto que, además, en un primer momento se presentó de forma errónea. «Primero nos dicen que nos van a dar el 44% del coste de los proyectos, pero luego resulta que se equivocaron y en realidad nos dan el 24,46%, casi la mitad», criticaba el alcalde de Amieva, el forista Félix Fernández. Se mostraba disconforme también con la puntuación recibida por su proyecto, destinado a sustituir la cubierta de madera en las antiguas escuelas de Amieva. «Se trata de una intervención para mejorar la eficiencia energética, por lo que debería haber recibido más puntos, vamos a presentar alegaciones», aseveró.

De la misma opinión era el regidor de Peñamellera Alta, el también forista José Antonio Roque, para quien el reparto no fue «ninguna sorpresa. Todos los años lo mismo, nos reparten un pequeña limosna, porque esto no se puede llamar ni subvención», lamentó, e indicó que, debido a la escasa aportación que proponen desde el Principado, «es muy probable que no se puedan llevar a cabo las actuaciones planteadas, al menos no las dos este año». Su intención era sustituir el actual alumbrado de Trescares y Oceño por luces LED. «Hablaremos entre todos los alcaldes para ver si podemos hacer algo al respecto», anunció.

Una idea compartida por el alcalde de Onís, el socialista José Manuel Abeledo, quien sigue firmemente convencido de abandonar el Parque de Picos. «No me importa si me dan cinco, diez o doce mil euros, con limosnas no voy a ningún lado y la decisión la tengo clara. Parece que tenemos que contentarnos con unos míseros euros a cambio de sufrir restricciones durante todo el año. La ley dice que tenemos que tener contraprestaciones económicas, pero lo que tenemos es un cachondeo», aseveró. Lamentó que «parece que solo Cabrales y Cangas pintan algo aquí» y, por tanto, pidió «que dejen marchar a los demás. Veremos quien conserva mejor el paisaje, si las administraciones o quienes vivimos en la tierra».

Abogados

Abeledo criticó también que en el orden del día del la próxima reunión del Patronato del espacio protegido «no se haga ni una sola mención a la solicitud de Onís de abandonar el parque» e indicó que «hace meses que estamos consultando con un bufete de abogados las medidas a tomar». Por estos motivos y en señal de protesta, el regidor oniense baraja no asistir el próximo 18 de diciembre a «un Patronato en el que ya está todo decidido de antemano, pese a que se supone que éste es el órgano de toma de decisiones».

En total, estos tres últimos concejos percibirán 31.031,73 euros. Sin embargo, la cuantía a percibir en cada caso podría variar, ya que por error los técnicos regionales no contabilizaron el proyecto presentado «en tiempo y forma» por el consistorio de Peñamellera Baja para sustituir el alumbrado público de San Esteban y Cuñaba. «Es de traca», comentaba el regidor, el popular José Manuel Fernández, quien prefería «esperar a recibir una respuesta» antes de hacer ninguna valoración al respecto. No obstante, reconocía, «la cosa pinta mal si nos fijamos en otros proyectos similares.