Mariano Marín intentará desbloquear el plan contra las riadas en Arriondas Emilio García Longo y Mariano Marín, ayer en Oviedo. / E. C. El nuevo delegado del Gobierno en Asturias recibió al alcalde de Parres para estudiar la puesta en marcha del proyecto para proteger a la villa de las inundaciones LUCÍA RAMOS OVIEDO. Jueves, 3 mayo 2018, 00:17

El proyecto para proteger a Arriondas de las riadas cuenta con un nuevo adepto. El recientemente nombrado delegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, reconocía ayer la importancia de que el plan se ejecute cuanto antes y manifestaba su compromiso de llevar a cabo las gestiones oportunas para tratar de desbloquear su puesta en marcha. Lo hacía durante el encuentro que mantuvo por la mañana con el regidor parragués, el socialista Emilio García Longo, en la Delegación del Gobierno, en Oviedo.

Una reunión de la que el alcalde salía «contento» tras comprobar «la buena disposición» de Marín, quien «se mostró comprensivo con el problema que tenemos en la capital del concejo y prometió ponerse en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para enterarse de en qué punto se encuentra el proyecto y más adelante con el ministerio» para tratar de darle impulso.

El pasado mes de enero concluía el plazo dado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para determinar la prioridad de la intervención, un plazo vencido sin que en el Ayuntamiento consten nuevos avances. «Las últimas noticias que tuve al respecto fueron las declaraciones del presidente de la Confederación que leí en prensa y en las que aseveraba que las obras para frenar las riadas en Arriondas iban a ser prioritarias, pero a nosotros no nos dijeron nada», lamentó el alcalde parragués. «El asunto ahora mismo está en punto muerto», apostilló.

El regidor compartió con el delegado del Gobierno su preocupación por la falta de avances. «Le expliqué cómo este misma temporada estuvimos en dos ocasiones con riesgo evidente de inundación», relató, e indicó que «sería muy lamentable, con todos los antecedentes y los avisos que ha habido, que ocurriese algo y por parte de la Administración central no se hubiera actuado al respecto».

«Competencia del Estado»

El regidor parragués insistió en cómo la puesta en marcha del plan «es competencia del Estado. No pueden tirar balones fuera apuntando, como hizo el presidente de CHC, a que hay que hacer un convenio entre administraciones», aseveró. En este sentido, recordó que el Principado ya se ofreció a participar en la ejecución de las actuaciones en un intento por desbloquearlas, «aunque no tenía por qué. Pero es que ni con esas, pues no hago más que oír hablar de un hipotético convenio que ni se plasma ni se concreta. Hasta ahora no hay nada», criticó.

«Tenemos un buen proyecto, pero de nada nos vale si solo está en el papel y no se ejecuta», apuntó. Afeó también que «no se ve mucha voluntad» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues «hay una partida en los Presupuestos Generales del Estado para CHC, pero no especifica que contemple esta obra».