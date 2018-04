«Hay miembros del cuatripartito que reconocen que ha sido un fracaso» José Herrero, secretario General del PSOE en Llanes y portavoz municipal socialista: «Estos tres años fueron muy duros, se dedicaron a criminalizarnos, y aún no sé si daré el paso de volver a las primarias para ser candidato a la Alcaldía» LUCÍA RAMOS Lunes, 23 abril 2018, 05:27

Cuando apenas queda un año para las próximas elecciones, el líder de la oposición, el portavoz municipal socialista, José Herrero (Llanes, 1966) hace un pésimo balance de la actual legislatura, que considera «perdida» y reconoce que la «persecución» a la que él, sus compañeros y varios funcionarios se han visto sometidos por el actual equipo de gobierno le hace incluso dudar de volver a presentarse a las primarias para repetir como candidato a la Alcaldía.

–Haga balance de estos tres años.

–Pues, por desgracia y salvo que en el tiempo que queda cambien mucho las cosas, creo que ésta es una legislatura perdida para Llanes en la que hemos visto retroceder al concejo en todos los aspectos, no solo de puertas hacia dentro. Llanes era un referente en Asturias y la comarca y en este momento hay municipios de la zona que nos han adelantado en iniciativas y en liderazgo.

–¿Qué opinión le merece la acusación de acoso realizada por cinco trabajadoras municipales contra miembros del equipo de gobierno?

–Es una de las situaciones más graves que se ha producido en la legislatura. Viene a demostrar que lo que nosotros y algún sindicato veníamos denunciando es cierto. El clima que existe en el Ayuntamiento es de inseguridad y de miedo y está afectando a la atención y a la resolución de los problemas de los ciudadanos.

–¿Habrá un antes y un después del cuatripartito?

–En las relaciones con los trabajadores, sin lugar a dudas. La gente nos cuenta cómo son las formas de relacionarse con los trabajadores: amenazas, voces, llamadas de atención, expedientes abiertos a empleados e incluso una carga de burocratización que se ha duplicado debido a la inseguridad que se respira.

–¿Qué cree que va a pasar con las escuelas de 0 a 3?

–Es un tema que se repite, es la forma de actuar de este equipo de gobierno. Cuando les sucede algún problema o algo que no les gusta, o suprimen el servicio o le ponen dificultades. El alcalde tiene que decidir claramente si es una prioridad para él mantener estos servicios a las familias llaniscas o prefiere quitárselo de encima y suprimir el servicio.

–Pero fue el anterior equipo de gobierno quien cambió el convenio.

–Lo que hizo el gobierno socialista fue acatar una sentencia judicial de 2011. Fue con nosotros, sí, pero fueron las trabajadoras quienes iniciaron el proceso, como pasó en otros ayuntamientos. No quedaba otra que aprobar en el Pleno esa inclusión. A partir de ahí las trabajadoras reclamaron vía administrativa la equiparación en 2016, ya con el cuatripartito. Como no les contestaron, en 2017 emprendieron acciones judiciales. Puede ser una parte heredada, pero otra parte es gestión del actual gobierno, que quizá tendría que haber negociado y haber resuelto esa reclamación administrativa sin llegar a la vía judicial.

–La edil de Urbanismo habla de un despegue de la construcción en el concejo, ¿está de acuerdo?

–Quizás sí que esté despegando, a pesar de la gestión de la Concejalía de Urbanismo. Lo que me extraña es que la teniente de alcalde se queje de que le falta personal, parece que echa balones fuera para justificar esa medio parálisis del servicio de Urbanismo. Hay empresas que tuvieron que irse fuera por estas dificultades.

–La falta de plan general no ayuda.

–No, y tres años después de tener un plan general aprobado de forma inicial y con un montón de alegaciones que dirigían hacia donde querían que fuese ese plan, lo que hicieron, en vez de asumir esas alegaciones, fue desestimar todo y tener que empezar de cero, alargando el proceso. Lo importante es que por fin se han puesto a trabajar, aunque es sintomático que solo se hayan puesto a redactar el PGO una vez que ha finalizado lo relacionado con el derribo del Kaype.

–Parece que han acercado posturas en las líneas generales del nuevo PGO, ¿le ve futuro?

–No hemos acercado nada, porque el cuatripartito no ha querido. Lo que hemos manifestado es nuestra predisposición a trabajar en la parte que nos corresponda o nos dejen para intentar sacar adelante un plan general con el mayor consenso posible.

'Caso Kaype'

–¿Habría evitado el derribo del Kaype el plan que desechó el actual equipo de gobierno?

–Claro. En este momento ya estaría aprobado y somos conscientes de que esa norma le hubiese dado a la jueza argumentos para poder adaptar la sentencia. Sin embargo, el objetivo del alcalde y de los grupos que le apoyaron era, como él mismo manifestó, tirar el Kaype sí o sí, indistintamente de cuál fuera el perjuicio posterior.

–Llama la atención que la ampliación del hotel se derribase por orden judicial, pero sin embargo no haya responsables penales.

–Es un poco paradójico. Hay que retrotraerse a la primera sentencia, en la que la jueza reconocía que lo que se había hecho mal era el tema de la edificabilidad y ordenaba ajustarla. Fue en segunda instancia cuando se decidió declarar ilegal toda la licencia. No hubo responsabilidad penal porque evidentemente se hizo entendiendo, en aquel momento complicado y sin plan general, que era lo que se tenía que hacer. No hubo más. No hubo, como pretendía el cuatripartito, una trama en la que estábamos involucrados políticos, funcionarios y empresarios.

–Tras el fracaso en las negociaciones para una moción de censura, ¿siguen abiertos a esa posibilidad?

–No, ya lo descartamos, pues la vía más clara era Foro y dijeron que nunca dejarían gobernar al PSOE y el mandato que yo tengo es que la Alcaldía debía ser socialista. Así que quedando solo un año para las elecciones, excepto que haya un desbarajuste extraordinario, creo que no es el momento. Eso sí, me consta que hay miembros del gobierno muy arrepentidos de esta situación y que reconocen que el cuatripartito ha sido un fracaso estrepitoso.

–¿Se plantea repetir como candidato a la Alcaldía?

–Los procedimientos en el PSOE están muy pautados y le corresponde a la militancia decidir esas cuestiones. En este momento no he decidido si voy a dar ese paso. Tengo que valorar muchas cuestiones, pues estos tres años fueron muy duros, en lo personal más que en lo político, fundamentalmente porque una de las líneas del cuatripartito ha sido criminalizar a los anteriores concejales, como yo. Se han dedicado a desprestigiarnos, a penalizarnos, a llevarnos a los tribunales. Creo que va a costar conseguir listas viendo las expectativas que se han generado con tanta judicialización de la política.

–¿Siguen defendiendo que el Ayuntamiento debe personarse en la investigación contra Enrique Riestra?

–Lo que no podemos permitir es que se utilicen dos varas de medir y que con los concejales de anteriores equipos de gobierno y los funcionarios el Consistorio se persone con toda su maquinaria económica y jurídica, contratando incluso a un abogado para llevar todos estos temas, pero cuando hay una acusación contra el alcalde, que podemos considerar grave, pues se le investiga por prevaricación, malversación y revelación de secretos, el Ayuntamiento no se persone en la causa defendiendo los intereses de los trabajadores y ciudadanos cuyos datos personales se pusieron a disposición de una empresa externa.

–¿Habrá presupuestos este año?

–Los de 2016 se aprobaron gracias a un acto de responsabilidad del PSOE. En 2017 todos sabemos lo que ocurrió, que terminó con una prórroga, y los de este año yo creo que ni comenzaron a elaborarlos.