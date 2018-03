Miyares critica que las obras en San Antolín son «una excusa para cerrar el acceso» La iglesia de San Antolín de Bedón y los edificios que la rodean. / N. A. El edil no adscrito indica que en la licencia que concedió en 2015 el Consistorio no se impone ningún plazo de ejecución y que los trabajos ni siquiera comenzaron L. RAMOS LLANES. Miércoles, 14 marzo 2018, 08:22

Las obras de consolidación de los edificios que rodean a la iglesia de San Antolín de Bedón anunciadas hace unos años por la propiedad de los terrenos fueron «una mera excusa formal para cerrar el acceso» al monumento. Es, al menos, lo que ayer defendió el concejal del grupo de los No Adscritos, Alfonso Miyares, quien recalcó que, pese al paso del tiempo, los citados trabajos ni se ejecutaron, ni siquiera comenzaron e instó a las administraciones local y regional a revisar el caso.

Fue la reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo por la que se concede licencia a los propietarios de la finca para efectuar obras de reparación y ornato en la cubierta del templo románico llanisco lo que despertó la curiosidad de Miyares, quien ya entonces advirtió de que dicha concesión «es nula de pleno derecho al no contar con la preceptiva autorización del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado». La concesión de este permiso «a un particular supuesto poseedor», apuntó, «supone un abandono clamoroso de un patrimonio público como es la Iglesia de San Antolín».

Así, a principios de este mes el concejal no adscrito iniciaba su particular investigación. «Tras consultar los diferentes expedientes he llegado a la conclusión de que la licencia de obras de consolidación otorgada por el Ayuntamiento de Llanes en el año 2015, tras autorización del servicio de patrimonio cultural del Principado de Asturias, es una tapadera», aseveró. Insistió en que, pese a haber cerrado el acceso al templo «con la excusa de que se hacía por seguridad, para evitar que alguien pudiese resultar herido mientras se llevaban a cabo las obras», a día de hoy éstas ni fueron ejecutadas. «Es más, ni tan siquiera han comenzado», afeó.

«Es una licencia trampa para facilitar al particular la acumulación de pruebas para declararse poseedor del templo» «Otro ayuntamiento habría obligado a reabrir el acceso al no haber obras»

En este sentido, Alfonso Miyares reconocía ayer su «sorpresa» al comprobar cómo «tanto en el informe del servicio de Patrimonio como en la resolución de la concesión por parte del alcalde de Llanes se olvidaran de poner un plazo de ejecución de las obras». Un olvido que, a su parecer, podría suponer que «el camino de acceso a la iglesia, cerrado en su día por causa de las obras, pueda estar cerrado para siempre si éstas nunca se ejecutan».

«Desidia política»

Por todo ello, el concejal llanisco denunciaba ayer públicamente «el carácter trampa de dicha licencia». Un documento cuya finalidad última, recalcó, «no parece que fuera la de ejecutar unas obras de consolidación de la obra civil circundante, sino cerrar un acceso tradicional a la iglesia de San Antolín». A ojos del edil no adscrito, se trata de «una estrategia para facilitar al particular solicitante de dichos trabajos acumular pruebas para declararse poseedor del templo llanisco ante la desidia del Estado español y de los políticos del Principado de Asturias y del gobierno de Llanes».

Con todo esto, Alfonso Miyares hizo públicas sus sospechas acerca de los «oscuros intereses» que, aseveró, rodean a la concesión de la citada licencia e instó a Ayuntamiento y Principado a revisar de cerca el expediente y tomar cartas en el asunto. «Cualquier otro consistorio ya habría ordenado reabrir el acceso, la servidumbre de paso, al templo, que no olvidemos que está calificado como bien de interés cultural (BIC), al comprobar que no se han llevado a cabo las obras para las que se solicitó en su día la licencia», criticó.

Aprovechó, asimismo, para solicitar al alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), la anulación de la licencia que permite arreglar el tejado del templo.