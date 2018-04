Los Mori, una saga a orillas del Sella 'El Marqués' y sus hijos pequeños, Mauro y Gustavo, en el coto Golondroso, en el río Sella. / NEL ACEBAL El secreto para 'El Marqués' y sus diez hermanos está en haber aprendido observando al mejor, su padre Armando De abuelos a nietos, la familia lleva más de medio siglo vinculada a la pesca GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 18 abril 2018, 00:08

Los Mori son una familia que sigue el curso del Sella, río que embebe más de seis décadas de historia de una saga a la que la pesca y los salmones han dado tantas alegrías en buenos tiempos como quitado necesidades en los no tan buenos. Hoy es uno de los diez hijos de Armando Mori y María Luisa Cuesta, José Manuel Mori 'El Marqués', el que desembolsa la friolera de 11.900 euros por el campanu, pero hace no tantos años que ellos mismos pescaban y vendían los salmónidos para ayudar a la economía familiar. «Siendo familia numerosa la pesca era una ayuda económica fabulosa, de aquella pagaban los salmones a un precio importante», rememora 'El Marqués', que cogió su primera caña a la edad de tres años animado por su padre. «Él llevaba toda la vida pescando, era ganchero y nosotros seguimos la tradición. La saga continúa porque todos somos pescadores», afirma con orgullo. Cuatro de los varones y una de las hermanas, María del Pilar, son avezados ribereños. También lo era Luis Armando 'Tito', fallecido el pasado mayo a los 61 años. «Mi hermano tenía muchísima afición», destaca.

Incluso las travesuras de infancia de los vástagos de esta familia canguesa están ligadas al Sella. «Cuando íbamos a la escuela dejábamos la caña escondida y nos escapábamos para ir al río», cuenta 'El Marqués', que define la estrecha vinculación de la estirpe con la pesca como «una enfermedad más que una afición». Ese hechizo que sobre ellos ejerce el Sella continúa en las nuevas generaciones: «Hay trece o catorce que ya están pescando», dice 'El Marqués' sobre sus sobrinos e hijos. Solo uno de ellos, de siete años, no se ha adentrado aún en la tradición familiar.

Tras el buen arte que todos ellos tienen con la pesca, dice, no se esconde ningún secreto, simplemente el haber aprendido con el mejor. «Mi padre era un pescador realmente bueno de trucha, desde pequeños le vimos en el río y lo vas pillando, fue todo a raíz de lo bien que él lo hacía, así nos fuimos perfeccionando». Ese empeño por la «perfección» ha llevado a 'El Marqués' a echar a tierra media docena de campanos y comprar unas cuantas decenas más, hasta setenta desde que comenzase su aventura hostelera con 'El Campanu'. Fue en 1998 cuando José Manuel Mori pidió una excedencia en el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde era guarda, para adentrarse en la restauración. Y hasta hoy: «Aposté por esto y no me arrepiento», afirma.

También en el negocio el relevo generacional está asegurado, como demostró su hijo Adrián, de 22 años, artífice de la puja de los 11.900 euros. «Yo estaba con bronquitis y hay que ir delegando», explica. Adrián, que termina este curso sus estudios de contabilidad, tendrá que «ir cogiendo las riendas a partir de ahora», adelanta 'El Marqués'. Por eso de dejar paso a la savia nueva, pero también para que la segunda generación de pescadores encuentre tiempo para su gran pasión. Ayer mismo, su caña tanteaba el campanu del Esva. «Llevo desde 2011 sin suerte, pero me gusta seguir intentándolo». La del salmón es una «enfermedad» sin cura en la saga de los Mori.