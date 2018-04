«El móvil desde los 14, no como regalo de comunión», aconseja la Guardia Civil El brigada Lorenzo, en la sesión impartida en Cangas. / NEL ACEBAL El instituto armado imparte en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís un taller para explicar a los padres los riesgos de navegar por internet G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Jueves, 19 abril 2018, 00:16

Los riesgos que entraña navegar por internet para los adolescentes fueron ayer abordados por la Guardia Civil en el instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís. Cuestiones como el envío de fotos comprometidas o la posibilidad de ser víctima de ciberacoso fueron algunas de las preocupaciones a las que el brigada Gonzalo Lorenzo, comandante de puesto de Noreña y especialista en este tipo de talleres, dio respuesta ante una veintena de miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). «Hay bastante desconocimiento de los riesgos de que se conviertan en víctimas o cometan un delito», explica el agente de la Benemérita. Entre los casos más habituales, el brigada alertó a los padres del envío «de fotos de contenido sexual pensando que están en una conversación con otro adolescente», así como «insultos o amenazas» entre los propios chavales o incluso dirigidos a profesores.

Ante estas situaciones, el consejo de la Guardia Civil, lejos de prohibir el uso de la tecnología, pasa por el acompañamiento en la navegación. También establecer límites en la edad de acceso es una de las claves que apuntan los expertos. «Lo ideal es no tener móvil hasta los catorce años, pero ahora es el regalo de la comunión», lamenta el agente.

El registro en redes sociales es otro de los riesgos señalados por la Benemérita, pues alertan de que los jóvenes pueden darse de alta a pesar de no tener la edad necesaria. En este sentido, el brigada Lorenzo recordó que Whatsapp plantea elevar la edad mínima de registro a los dieciséis años. Una vez cometidos los delitos, la resolución suele circunscribirse al ámbito escolar, una opción «que no está ni bien ni mal», dicen desde la Guardia Civil, que recuerda su total disposición en casos delictivos. «La decisión de denunciar o no es de los padres», recuerda el comandante de puesto de Noreña.

Junto al taller de riesgos de internet, el instituto armado imparte en los centros educativos asturianos otras sesiones con las drogas y alcohol, el acoso o la violencia de género como protagonistas.