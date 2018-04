«Las multas se quitaban de palabra y en el despacho», reconoce Carrera El acusado, a la izquierda, a la entrada de los juzgados de Llamaquique, en Oviedo. / ÁLEX PIÑA Visto para sentencia el juicio al exedil llanisco por retirar veinte sanciones de tráfico de «manera arbitraria» y sin justificación JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 1 mayo 2018, 00:10

El exconcejal llanisco Emilio Carrera reconoció ayer que decidió archivar diez multas de tráfico porque era «justo», una vez que los reclamantes, sin mediar un recurso ni tramitación, le hacían llegar su reivindicación «de palabra y en el despacho». De las otras diez por las que la Fiscalía también le imputa un delito de prevaricación continuada entre 2012 y 2015, los años en los que fue el responsable de la seguridad del concejo, echó balones fuera. Cambió su declaración con respecto a la fase de instrucción y cargó, ante el juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, las culpas contra una funcionaria del Ayuntamiento de Llanes. De otra única sanción afirmó, por otro lado, que fue la alcaldesa quien se ocupó de darle carpetazo porque, a su entender, la multa se había puesto a un vehículo que estaba en una propiedad privada: la del notario de Posada.

Se da la circunstancia que la exalcaldesa de Llanes, María Dolores Álvarez Campillo, estuvo imputada en origen porque en un grupo de multas de las retiradas sin obrar expediente ni recurso de reposición aparecía la inscripción «por orden de la alcaldía» o «por orden de la alcaldesa». Sin embargo, el TSJA archivó las diligencias contra la aforada y diputada en la Junta General en 2015 y remitió la instrucción al Juzgado de Llanes porque la Fiscalía mantuvo la acusación contra Carrera.

«Llanes no es como un ayuntamiento más grande; la gente aquí no es mucho de hacer recursos de reposición», explicó el concejal a preguntas de la Fiscal, cuando esta le interrogaba acerca de por qué los expedientes se cerraban sin informar o sin alegaciones y sin una tramitación conforme a procedimiento. Todo era de palabra. «Debería haber sido más cuidadoso», reconoció Carrera, quien añadió que «los vecinos te vienen a ver y te crees lo que dicen». A veces no hacía falta siquiera. A una vecina de Porrúa le quitó la multa porque consideró que estaba «en la ruina» y «le dio pena».

Carrera responsabilizó a una funcionaria de seis sanciones y en otra a Álvarez Campillo «Si la persona multada no le conocía, ¿se quedaba igual?», se preguntó la fiscal

Respecto a los seis expedientes de los que responsabiliza a la funcionaria, el exconcejal afirmó que fue la responsable del departamento de sanciones quien decidió archivarlos unilateralmente.

Cuando la jefa de negociado declaró como testigo minutos después que Carrera, contradijo, sorprendida, las palabras del concejal. «Me dio órdenes verbales de archivar las multas», afirmó, negando que fuera una iniciativa propia. Además, reiteró en varias ocasiones que ella misma le advirtió de que no se estaba procediendo de manera correcta al despachar las sanciones. «Me dijo que lo llevara al juzgado, si quería», indicó que le retó el concejal.

Carrera, al tiempo de asumir que había actuado de manera poco diligente, reconoció que sus conocimientos de leyes y procedimientos eran nulos. «Lo que ves en la tele y las películas», explicó acerca de su formación jurídica y relató que, aparte de asumir las concejalías de Deportes, Transportes e Interior, la responsabilidades de Seguridad Ciudadana le sobrepasaron. «Es público y notorio», dijo, el conflicto existente entre el gobierno llanisco y la Policía.

Sin embargo, el ministerio fiscal, en sus calificaciones definitivas, sostuvo que las decisiones de Carrera fueron arbitrarias. «Si las personas multadas no le conocían o no eran de Llanes, ¿se quedaban con la multa?», inquirió la fiscal, quien calificó la descarga de responsabilidades en la funcionaria como «poco ética». «No sé qué es más grave, si su escasa voluntad en el ejercicio de sus funciones o que un incompetente se ponga al frente de una responsabilidad», resumió la letrada de la acusación, que mantuvo la petición de pena en diez años de inhabilitación por prevaricación continuada.

El pasado 19 de abril, Carrera ya fue inhabilitado otros siete años por parcelar contratos del campo de golf.