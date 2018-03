Música, apuestas, problemas de sonido y el alcalde fuera del Pleno

Los Plenos en Llanes suelen ser, cuanto menos, entretenidos, y el de ayer no defraudó. El comienzo ya fue accidentado, pues el grupo municipal socialista se negó a aprobar las actas anteriores, pues en ellas faltan algunas intervenciones de su portavoz, así como del edil no adscrito debido a que, al parecer, «las grabaciones no se oyen». Sandra García habló de «una manipulación deleznable del sistema de sonido por parte del alcalde», Enrique Riestra.

Pero la cosa no quedó ahí y la estupefacción se apoderó de los concejales de los diferentes grupos cuando el edil no adscrito, Alfonso Miyares, ni corto ni perezoso, utilizó su teléfono móvil para reproducir la banda sonora de 'La historia interminable' en alusión a las repetidas prórrogas del mantenimiento del alumbrado en los edificios municipales e incluso quiso apostarse una cena con Juan Carlos Armas, asegurando que la de ayer «no será la última».

Además, el alcalde tuvo que ausentarse del Pleno para que se debatiese una moción urgente presentada por el PSOE para plantear que, como ha sucedido en otros procedimientos, el Ayuntamiento se persone en la investigación abierta contra Riestra por presunta prevaricación en la contratación de la empresa externa que analizó los presupuestos. Algo a lo que el propio regidor no se opuso. «No tengo nada que ocultar, ni aquí ni en la China popular», espetó.