Muyerina, la primera cerveza riosellana Gabriel David González con dos botellas de Muyerina, la cerveza que elaborará en Guadamía. / NEL ACEBAL El venezolano Gabriel David González quiere empezar a producirla en el polígono de Guadamía a partir de noviembre JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 23 septiembre 2017, 05:18

Un venezolano de 33 años de edad, afincado en Llanes desde hace seis y llamado Gabriel David González, abrirá la primera cervecera artesana de Ribadesella. Su pequeña fábrica se ubicará en la Nave 6 del Centro de Emprendedores del Oriente de Asturias, en el riosellano Parque Empresarial de Guadamía. Un pequeño local, alquilado al Ayuntamiento de Ribadesella, donde se cimentará la firma Cantábrico Craft Beer, empresa que en el mes de noviembre espera sacar al mercado su primera rubia en formato de 33centilitros y bajo el nombre de 'Muyerina'.

Según explicó su creador, «va a ser una Pale Ale, una cerveza clara muy refrescante, fácil de tomar y con sabor afrutado que recuerda a la manzana, con textura suave fácil de probar y tragar, con un graduación alcohólica de 6,5 que me recuerda a la primera que elaboré en mi juventud», explicó. Y es que su afición por la cerveza artesana viene de su etapa universitaria, «donde tuve varios compañeros holandeses, fanáticos de este tipo de bebida». Ellos le engancharon y decidió producirla en su casa para consumo propio y para compartir con sus amistades. «Hice litros y litros que siempre me salían mal, hasta que poco a poco fui aprendiendo y di con la técnica deseada hasta obtener la fórmula que yo deseaba», añadió.

En la nave de Guadamía completará todo el proceso de producción. Desde la recepción de la materia prima hasta la molienda, maceración, cocción, fermentación y embotellado. En la elaboración utilizará los ingredientes básicos de la cerveza: agua, cereales malteados, lúpulo y levadura. El agua será asturiana, de la red general de abastecimiento de Ribadesella, pero el resto de productos los adquiere fuera de la región. En su mayor parte en Barcelona.

Creación de empleo

Gabriel David González está encantado en Asturias, «porque este es un lugar que me ha ayudado mucho, un lugar que además, forma a las personas». Antes de dar este paso, trabajó en la construcción y en la hostelería. Ahora ha apostado por autoemplearse con esta fábrica de cervezas. Si todo marcha bien, «lo ideal será crear puestos de trabajo para que nos identifiquen en Ribadesella como una empresa que suma, que quiere formar parte de esta sociedad y contribuir a elevar la riqueza de Ribadesella y del Oriente de Asturias, algo que me llenaría mucho», afirmó. De hecho, cuando la empresa esté asentada, no descarta trasladar su residencia al concejo de Ribadesella. Antes debe esperar por la maquinaria y por los permisos de industria y sanidad que aún le faltan, para arrancar la actividad en el mes de noviembre.