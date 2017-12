Navidad entre burros y tirolinas Papá Noel se desliza por la tirolina desde la torre del Consistorio cangués. / JUAN LLACA Papá Noel volvió a lanzarse desde la torre del Ayuntamiento de Cangas de Onís | En la localidad llanisca de Nueva los jinetes más avezados se enfrentaron, un año más, en la tradicional carrera de asnos del polvorón LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS/LLANES. Martes, 26 diciembre 2017, 01:31

La de Nochebuena puede ser, sobre todo para los más pequeños de la casa, una de las jornadas más largas del año. Y es que esperar a que el bueno de Papá Noel reparta sus regalos requiere de una gran dosis de paciencia. Por ello, cada vez es más frecuente que en cada localidad se las ingenien para hacer más llevaderas las horas.

En el caso de Cangas de Onís fue el propio Papá Noel quien se encargó de que las decenas de pequeños que se reunieron ante el Ayuntamiento no se olvidasen de su visita en mucho tiempo. Y es que llegó acompañado de un gran séquito de pingüinos y duendes que repartían caramelos sin cesar a bordo de sus vespas y lambrettas. Después de saludar a los chavales y escuchar sus peticiones desde su trono, el simpático personaje no dudó en demostrar cómo pese a su frondosa barba blanca todavía conserva su agilidad, y entre gritos de emoción del público y fuegos artificiales se lanzó, en una tirolina, desde la torre del Consistorio hasta el balcón de un edificio ubicado al otro lado de la calle. Algunos de sus acompañantes no dudaron en emularle, para regocijo de los pequeños.

La pequeña Lucía Márquez alabó, sorprendida, la «valentía de Papá Noel» para, a continuación, apuntar que «si se tira así de la torre, no es de extrañar que pueda entrar en todas las casas, aunque no tengan chimenea». También quedaron encantados Ismael Casa, de cinco años, y Sofía Alonso, de nueve, quienes tuvieron la oportunidad de sentarse en su regazo y charlar brevemente con él. «Fue muy majo, como todos los años que vine a verle», señalaba la pequeña, mientras Ismael se mostraba convencido de que el orondo personaje le iba a dejar bajo el árbol todo lo que le había pedido, pues fue «muy bueno» durante el año.

En una jornada ajetreada como pocas, y sin amedrentarse por la noche que le aguardaba, Papá Noel también se acercó a saludar a los niños de otros concejos de la comarca, como Ribadesella y Llanes.

Precisamente en este último concejo tenía lugar, a última hora de la tarde, una de las tradiciones más peculiares de la zona: la carrera de burros del polvorón. Se trata de una divertida competición que se celebra desde hace años el Nueva en la que los participantes y sus monturas deben dar varias vueltas a un circuito por las calles del pueblo. La peculiaridad está en que tras cada una de las vueltas los jinetes deben bajarse del asno y tomarse un polvorón y una copa de sidra achampanada. Durante la edición de ayer, muchos de los competidores acudieron ataviados con disfraces alusivos a la situación que se vive en Cataluña y algunos, incluso, vistieron a sus burros.