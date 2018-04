La nieve cubre Los Lagos en el Puente de Mayo

La nieve caída esta mañana ha obligado a cortar la carretera de acceso a Los Lagos para vehículos pesados. Por su parte, y dado que el permanece vigente el plan especial de transporte a los Lagos, todas aquellas personas que este lunes de puente han querido acceder a la zona lo han tenido que hacer a mediante taxis ya que los autobuses tampoco tenían permitido subir. Este es el medio de transporte que han utilizado muchos de los turistas que se encontraban en las inmediaciones y que, alrededor de las dos de la tarde, fueron sorprendidos por una intensa nevada.

A los bilbaínos Alejandro Huerga y Juan José García, por ejemplo, la nieve les cogió caminando ya que decidieron prescindir del taxi para acceder al paraje. No obstante, reconocen que el esfuerzo mereció la pena ya que la estampa les ha impresionado. Sí subió en taxi la madrileña Rocío García, junto con otros amigos de Madrid y de León quienes, pese a no esperar que nevase a estas alturas del año, se han mostrado muy contentos. Respecto a las restricciones del acceso en la carretera, aseguran que ven lógico que no se apliquen.

Menos sorprendido con la nevada se mostró el gerente del restaurante María Rosa, en el lago Ercina, quien asegura que no es la primera vez que nieva en esta época del año. Tampoco se extrañan los vecinos de la zona para quienes todavía queda otra nevada en el mes de mayo.

Para mañana, jornada festiva, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia en Asturias, nubes bajas tendiendo a cubierto sin descartar chubascos ocasionales durante la madrugada en el litoral y en las horas centrales del día en el interior, que podrán ser en forma de nieve en la cordillera. Cota de nieve entre 1.200 y 1.400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad oriental y en ligero descenso en la mitad occidental; máximas en aumento. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos variables de componente sur.