«No se está notando un aumento de la demanda turística por los centenarios» José Antonio Sánchez, presidente de Incatur. / NEL ACEBAL «El Parque Nacional carece de muchos servicios, de información y guías. Da sensación de dejadez y eso se transmite al visitante» José Antonio Sánchez Presidente de los empresarios de los Picos de Europa GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS. Domingo, 22 abril 2018, 00:29

José Antonio Sánchez (Amieva, 1955) reedita por cuarta vez su mandato al frente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), un nuevo periodo que afronta con las cuentas «al día» y 250 socios. Por delante, dos años con una cita marcada en rojo: la celebración este 2018 del triple centenario de Covadonga.

-Vaya año para la reelección.

-Es un año diferente, tiene un aliciente de más compromiso a la hora de trabajar y de más presencia dentro del sector turístico.

-¿Se notan ya los efectos del centenario?

-De momento no mucho, no tenemos constancia de que haya un aumento considerable de la demanda pensando en los centenarios. Estamos barajando por qué, las reservas van en función del tiempo y de la disponibilidad de la gente.

-¿Se está aprovechando el potencial del triple centenario?

-Se tenían que haber hecho las cosas con mayor antelación. Temas de promoción y de adecuación de los espacios donde se desarrollan estos actos, como Covadonga, notamos que van con retraso.

-¿Y qué imagen cree que van a dar Covadonga y el Parque?

-Hoy en día, la imagen no es la más deseada. Llevamos mucho tiempo pidiendo mejoras y ya se vio en esta Semana Santa que el Parque Nacional tiene muchas deficiencias.

-¿Cómo afecta al sector la falta de servicios dentro del Parque?

-Da la sensación de que hay dejadez y eso se transmite al visitante. El Parque Nacional carece de muchos servicios que son necesarios para dar calidad e imagen de que se está en un lugar paradisíaco. Carecemos de información, guías turísticos, el centro de interpretación de los Lagos está cerrado...

-El año pasado bajaban por primera vez en años los visitantes en los Lagos, ¿pueden llegar a morir de éxito?

-Lo del año pasado puede achacarse a que hubo obras en la carretera y falta de información. Pero creo que si las cosas se hacen bien, los Lagos siempre van a estar ahí, es el emblema turístico de Asturias y las administraciones tienen que darse cuenta de que estamos en una comarca donde los sectores primordiales son el turismo y la ganadería y eso es lo que tienen que apoyar. Si no si que es verdad que nos morimos, pero de pena.

-El eterno debate es si conservación y actividad económica son compatibles. ¿Qué dicen los empresarios?

-Claro que es compatible, el espejo lo tenemos en otros países. Todo es intención de querer hacerlo, el medio ambiente es compatible con el turismo en el Parque Nacional si las cosas se hacen como se debe.

-Es un firme defensor del tren cremallera, ¿no funciona el Plan de Transporte a los Lagos?

-El servicio de transporte actual no es la solución definitiva, se forman atascos continuamente. Soy defensor del tren cremallera porque es la solución para evitar todos los problemas que tenemos ahora mismo. Si estamos diciendo que hay que hacer compatible turismo con medio ambiente, un transporte que no contamina no sé por qué hay tantas trabas para llevarlo a cabo. Por otra parte, ofrece una posible desestacionalización del turismo. Los Lagos en invierno es un atractivo importante, establecimientos que ahora cierran podrían permanecer abiertos, se crearían puestos de trabajo y se generarían unos ingresos muy importantes para el sector turístico.

-¿Y quién debe poner la inversión?

-Puede haber un capital privado y a la administración no le costaría mucho poner en marcha este proyecto. Tenemos la información de que hay dinero privado, pero no tenemos nombres de empresas. Bienvenidas sean, pero también debe estar abierto a empresas de la comarca. Y los empleos que se creen también deberían ser de aquí.

-Los Picos son un terreno fértil para proyectos que acaban en nada, ¿qué falla?

-El dinero se acabó, en la finca de Les Llanes se invirtieron millones de euros pero murió todo. Ese proyecto del remonte para subir a Covadonga, que se veía tan bien, ahí quedó. Está sin utilidad cuando se podría utilizar como aparcamiento o usar la casa como albergue. Fue un fracaso que sumamos a los muchos que vemos año tras año.

-¿El Sella necesita ordenación?

-Es un tema complicado, hay muchas empresas de turismo activo y desconozco el funcionamiento de ese sector. Según está hoy en día, son cuatro días en verano con un poco más de afluencia, el resto del año está prácticamente libre el río. Son los propios interesados los que tienen que mirar de qué manera pueden salir todos beneficiados.

-¿Hay una respuesta contundente en los chiringuitos ilegales?

-Ahora sí se lo toman en serio los ayuntamientos, se están poniendo las bases para regularlo. Nadie tiene por qué aprovecharse de un espacio que es público para montar un chiringuito ilegal. Todos los que tenemos negocios y pagamos nuestros impuestos tenemos que asumir unas obligaciones y todos tenemos que ir por el mismo sitio. El caso es que haya controles permanentes.

-¿Está masificada la comarca?

-De ninguna manera. Pueden ser quince días en agosto, pero eso ocurre en todos los sitios.

-Pasada la crisis, ¿se nota un repunte de la demanda?

-Un poco sí, en hostelería y casas rurales desde hace un año. No así en el comercio, que sigue en horas bajas. El sector comercial necesita un apoyo de la administración, llevamos el camino de ver muchas calles con bajos cerrados.

-¿Cómo está la calidad del empleo?

-No termina de ser la deseable por todos, hay mucho camino por andar. Para eso se necesita que no se haga política desde un sillón.