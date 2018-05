El nuevo Plan General riosellano incluirá la catalogación de la Cuevona Dos visitantes caminan por la Cuevona de Cueves, en Ribadesella, que será protegida. / NEL ACEBAL «Lo que no vamos a hacer es poner un guardia las 24 horas para vigilar que la gente no se la lleve a trozos», advirtió la regidora riosellana JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 5 mayo 2018, 00:09

La Cuevona de Cueves del Agua quedará protegida en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) del concejo de Ribadesella, donde aparecerá recogida como un elemento de interés geológico natural a conservar dentro del catálogo correspondiente. Así lo aseguraba ayer la alcaldesa, la forista Charo Fernández, en respuesta a la petición lanzada esta semana por el portavoz del Partido Popular, Juan Manuel Blanco. Éste reclamó una figura de protección para la cueva que da acceso rodado al pueblo de Cueves para evitar el expolio al que está sometida por parte de algunos turistas «que se la llevan a cachos de las estalactitas y las estalagmitas y se suben a ellas para hacerse fotos, estropeándolas», según manifestaron varios vecinos de la localidad riosellana a los conservadores.

Lo que no piensa hacer la regidora, advirtió, es colocar un guardia permanente, durante las 24 horas del día, en la Cuevona para que la gente no se la lleve a trozos. «Eso forma parte de la educación personal de cada individuo, algo que no nos compete a nosotros. Es algo que no podemos garantizar, pero lógicamente se perseguirá en la medida en que se pueda, porque tampoco vamos hacer un control de calidad sobre las personas que nos visitan para saber si son cívicos o no», apuntaba Charo Fernández.

No obstante, para mejorar la experiencia turística de quienes visitan tanto la Cuevona como el pueblo de Cueves, garantizar una buena calidad de vida de los habitantes de esta localidad, así como la seguridad de unos y de otros, el Ayuntamiento de Ribadesella afrontará una nueva actuación de cara al próximo verano. Una solución que supondrá «una mejora considerable en materia de seguridad, aparcamiento y tránsito peatonal a través de la cueva», añadió Fernández. La alcaldesa cree que, a día de hoy, Cueves «supera con creces» su capacidad de carga turística durante determinadas épocas del año.

Toponimia

Sobre la polémica existente en torno al uso de la toponimia oficial del concejo, la alcaldesa aseguró que se intentarán corregir todos los «errores» que puedan cometerse. Una revisión que comenzará por la web municipal, elaborada por el Consorcio del Servicio Tecnológico de Asturias.

Ahora bien, Charo Fernández se ratificó en su idea de seguir utilizando, «hasta que me vaya, hasta el mes de mayo del año que viene», el topónimo Ribadesella como marca turística para la promoción del concejo en lugar de Ribeseya o ambos a la vez. «Cualquier persona, cualquier profesional con dos dedos de frente, entiende esta decisión», añadió.

La regidora recordó también que, a lo largo de este fin de semana, Ribadesella ha incluido en el programa del Día de les Lletres Asturianes visitas guiadas por el concejo en asturiano. Todo lo demás forma parte de «una campaña en la que yo ni participo ni pienso participar, porque tengo muchas cosas más que hacer», sentenció.